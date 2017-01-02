02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni kimlik kartları dağıtılmaya başlandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:02
Yeni kimlik kartları dağıtılmaya başlandı
Yeni kimlik kartları dağıtılmaya başlandı

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Çipli kimlik kartlarının dağıtımına Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde de başlandı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ve bazı pilot illerde uygulamaya konulan "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi" ile yeni kimlik kartlarının dağıtımına Kütahya ve ilçelerinde başlandı.
Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve daire amirleri, Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek, yeni kimlik kartları hakkında Pazarlar Nüfus Müdürü Serpil Okumuş'tan bilgi aldılar.
Kaymakam Karaaslan, yeni kimlik kartı başvurusunda bulunarak kimlik kartı projesine Pazarlar'da start verdi.
Yeni düzenlenen kimlik kartlarının PTT kanalıyla vatandaşlara adreslerinde teslim edileceğini belirten Pazarlar Nüfus Müdürü Serpil Okumuş, "Adreste teslim edilemeyen kartlar, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne iade edilecek. Güvenli kimlik doğrulamasını sağlayacak kartlar vatandaşımıza 16 liraya mal olacak. Kolay taşınabilir ve dayanıklı özelliğe sahip olan yeni kartlar, taklit, tahrif ve kimlik sahteciliğini önleyecek. e-devlet hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak ve mali kayıpları azaltılmış olacak. Seyahat belgesi ve e-imza yerine de kullanılabilecek" dedi.
Nüfus Müdürü Okumuş, vatandaşların yeni kimlik kartına sahip olmak için nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinin yanı sıra randevu sistemi ile Web portalı üzerinden randevu alınarak veya "Alo 199" numaralı çağrı merkezini arayarak başvuru yapabileceklerini de kaydetti.
Okumuş, "10 yıllık kullanım ömrüne sahip, polikarbon dayanıklı materyalden oluşan, temaslı ve temassız cip içeren, uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğeleri barındıran kartta; Vatandaşa ait nüfus bilgileri, fotoğraf ve biyometrik veriler güvenli bir şekilde karta işlenmektedir. Kart üzerinde tahrifat yapılması, yetkisiz kişilerce kartın yeniden üretilmesi olanaksızdır. Mevcut nüfus cüzdanlarında yapılabilen ve vatandaşın mağduriyetine yol açan tahrifat fotoğraf değiştirilmesi gibi sahtecilik işlemleri kimlik kartları ile tamamen önlenecektir. Kimlik kartları ile hizmetin özelliğine göre görsel, elektronik ve biyometrik olmak üzere farklı güvenlik seviyelerinde kimlik doğrulama yapılabilecek, bu sayede farklı kurum ve kuruluşların güvenli bir şekilde kimlik doğrulamasına imkan sağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları (TCKK) ile; Güvenli kimlik doğrulama yapılacaktır" dedi.
Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan ise açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi" kapsamında ilçemizde yeni kimlik kartlarının başvuruları alınmaya başlandı. 2017 yılı içerisinde hedefimiz ilçemiz halkının yüzde 80'ine yeni kimlik kartlarını vermek istiyoruz. Yeni kimlik kartlarının vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.(MB-EFE)

02.01.2017 16:05:43 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da ev yangını
YEREL

KÜTAHYA'DA EV YANGINI
Kütahya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KÜTAHYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Türkiye'de 'Partili Cumhurbaşkanı' önerisini ilk defa GRTC gündeme getirdi
YEREL

TÜRKİYE'DE 'PARTİLİ CUMHURBAŞKANI' ÖNERİSİNİ İLK DEFA GRTC GÜNDEME GETİRDİ
Öğretmenlere 'meslek etiği' kursu
YEREL

ÖĞRETMENLERE 'MESLEK ETİĞİ' KURSU
Tabiat tutkunları, Domaniç ormanlarında buluşuyor
YEREL

TABİAT TUTKUNLARI, DOMANİÇ ORMANLARINDA BULUŞUYOR
Hisarcık Myo'ya 3 öğretim görevlisi tahsis edildi
YEREL

HİSARCIK MYO'YA 3 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TAHSİS EDİLDİ
Kütahya'da 'çipli kimlik' dönemi başladı
YEREL

KÜTAHYA'DA 'ÇİPLİ KİMLİK' DÖNEMİ BAŞLADI
Kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL

KAR, KARTPOSTALLIK MANZARALAR OLUŞTURDU
Kar ve aşırı soğuklar, sebze fiyatlarını yükseltti
YEREL

KAR VE AŞIRI SOĞUKLAR, SEBZE FİYATLARINI YÜKSELTTİ
Hisarcık'ta pazarcılar ateş yakarak ısındı
YEREL

HİSARCIK'TA PAZARCILAR ATEŞ YAKARAK ISINDI
Almanya'da dernek başkanına bıçaklı saldırı
YEREL

ALMANYA'DA DERNEK BAŞKANINA BIÇAKLI SALDIRI
AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk:
YEREL

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KÜLÜNK:
Yeni yıla kar temizleyerek girdiler
YEREL

YENİ YILA KAR TEMİZLEYEREK GİRDİLER