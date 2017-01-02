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Çerkezköy OSB'de günlük zarar 200 milyon TL



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TEKİRDAĞ (İHA) - Marmara Bölgesi'ni besleyen Adapazarı'ndaki enerji iletim hatlarındaki arızadan olumsuz etkilenen Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 242 fabrikanın bu olumsuzluktan zararı günlük 200 milyon TL olduğu belirtildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaşanan elektrik kesintisinden dolayı ÇOSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda üretimin durduğunu ve OSB'nin günlük 200 milyon TL civarında zarar ettiğini ifade etti. Sözdinler, 3 gündür elektriklerin olmadığını belirterek, "Bugün bölge müdürü ile görüştük sadece gece 22.00 ile sabah 07.00 arasında elektrik verileceği bize söylendi. 242 fabrika günlük 55 milyon dolar zarar var. Bu rakamda 200 milyon TL'ye tekabül ediyor" şeklinde konuştu.

(HLD-ÖZ-Y)



02.01.2017 16:06:27 TSI

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