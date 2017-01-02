02 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şırnak'ta sular akmaya başladı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:06
Şırnak'ta sular akmaya başladı
Şırnak'ta sular akmaya başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şırnak Belediyesi'nin talebi üzerine Şırnak'a yardım eli uzattı. Hizmet araçları ve iş makineleri ile Şırnak'a giden Büyükşehir ekipleri, ilçenin en önemli sıkıntısı olan içme suyu sorununu gece gündüz çalışarak çözdü.
İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, aksayan belediyecilik hizmetleri için Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Aynı zamanda Şırnak Belediyesi'ne Kayyum Danışmanı olarak atanan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75'inci maddesine 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen 11. Madde gereği Şırnak'a yardım elini uzattı. Türel, Şırnak'a bölge halkının hizmetinde kullanılmak üzere geçici olarak, tam teçhizatlı itfaiye aracı, kepçe, paletli ekskavatör, çok amaçlı arozöz kamyon, damperli kamyon ve otobüs gönderdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Şırnak'a kendi atölyelerinde imal ettiği 172 adet döküm ayaklı kent mobilyası, 5 takım spor aletleri grubu, 2 takım engelli spor aletleri grubu yardımında bulundu.

Su verilmeye başlandı
Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nden 10 kişilik uzman bir ekip de Şırnak'ın en büyük sıkıntısı olan içme suyu sorununu çözmek için kente gitti. ASAT ekipleri, zorlu arazi şartları, aşırı soğuk, kar ve tipiye rağmen kente su getirmek için yoğun bir çalışma içine girdi. ASAT ekiplerinin özverili çalışmasıyla Şırnak'a su verilmeye başlandı. Ekipler, yıkık durumdaki kentte şebeke kaçağı sorununu çözmek için de çalışma yürütüyor. Büyükşehir ekipleri, kentin bozulan yolları ve kaldırımlarını da onarıyor.

Zorlu şartlarda özverili çalışma
İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Şırnak Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, yardım için Büyükşehir Belediye Bakanı Menderes Türel'e teşekkür ederek, şunları söyledi: "Antalya'dan gönderilen kepçe, ekskavatör, otobüs, kamyon, arasöz ve itfaiye aracı kentimize ulaştı. Bunun dışında gönderilen oyun grupları, oturma bankları, spor aletleri ve engelli spor malzemelerinin kurulumunu yapıyoruz. Bizim için en önemlisi, Şırnak'taki su sorunu çözmek üzere bir ekip burada. 10 kişilik ekip çok yoğun bir çalışma yürütüyorlar. İçme suyu şu an Şırnak'ın en büyük sıkıntısı. Arkadaşlar Şırnak'ın zor şartlarında araziye çıktılar. Belediye'den getirdikleri ekipman, araç gereçlerle özverili bir çalışma yürütüyorlar. Şırnak'ın sarp kayalıklarında, kar kış demeden bizler için çalışıyorlar. Onların sayesinde Şırnak'a su vermeye başladık. Kentte yıkım oranı çok yüksek olduğu için şebeke hattında büyük kaçaklar var. Dağıtımda büyük bir problem yaşıyoruz. Kayıp-kaçağı önlemek için de ayrıca bir çalışma yapıyorlar."

Örnek kardeşlik
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini almanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Turan Bedirhanoğlu, "Başkan Menderes Türel, şu ana kadar diğer kardeş belediyelere örnek olacak bir kardeşlik sergiliyor burada. Danışman olarak hem en zor belediyeyi aldı, hem de bu anlamda gerçekten ciddi destekler sağladı. Araç parkımıza yeni araçlar gönderecekler. Birkaç yıllık yeni araçlar bunlar. Hükümetimizin de bize ciddi desteği söz konusu. Ciddi yatırımlar yaptık. İçme suyu, kanalizasyon, şehir içi yollarının ihalelerini tamamladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonundan yararlanacağız, belediyeciliği onlardan öğrenip halka hizmet olarak yansıtacağız" diye konuştu.

Türel bizim için büyük şans
Şırnak AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, duygularını şu şekilde ifade etti: "Menderes Türel'in Şırnak'a danışman olarak görevlendirilmesi, terör örgütü tarafından yıkılmış, talan edilmiş bir şehrin ona emanet edilmesi bizim için büyük bir şanstır. Sayın Türel'in Türkiye'nin en çalışkan ve başarılı belediye başkanlarından olduğunu biliyoruz. Cizre'den Şırnak'a geçiş yaparken başkanımızın gönderdiği otobüsü gördüm, halkımızın bir kısmı geri dönüş yapıyor. Öğrencilerimizin, kadınlarımızın o otobüse binmesi beni çok mutlu etti, gurur duyduk. Her alanda başkanımız buraya sevgi ve gönül elini uzattı. Dün kendisi ile de bizzat görüştüm. Ne istiyorsanız biz hazırız dediler. Hizmetleri geliyor, kendisini de bekliyoruz. Halkımız çok mutlu, özellikle biz kadınlar olarak çok mutluyuz."
AK Parti Şırnak İl Başkanı Mehmet Aşan da "Antalya'dan gelen ekiplerden Allah razı olsun. Ciddi bir gayret içerisindeler. Su ve kanalizasyon hizmetlerinin ihalesi yapıldı ancak teknik ve uzman personele ihtiyacımız var. Bu anlamda büyük destekleri var. Teşekkür ediyoruz" dedi.
(SÇ)

02.01.2017 16:09:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İşitme Engellilere 'Ahlak Bilgisi Eğitimi' devam ediyor
YEREL

İŞİTME ENGELLİLERE 'AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ' DEVAM EDİYOR
Dünya Dilleri Kütüphanesine 26 dilde 26 Kur'an-ı Kerim
YEREL

DÜNYA DİLLERİ KÜTÜPHANESİNE 26 DİLDE 26 KUR'AN-I KERİM
Antalya'dan Şırnak'a belediyecilik hizmeti
YEREL

ANTALYA'DAN ŞIRNAK'A BELEDİYECİLİK HİZMETİ
Alanya Belediye Tiyatrosu'ndan çocuklara oyun
YEREL

ALANYA BELEDİYE TİYATROSU'NDAN ÇOCUKLARA OYUN
Döşemealtı'nda çipli kimlik kartlarının dağıtımı başladı
YEREL

DÖŞEMEALTI'NDA ÇİPLİ KİMLİK KARTLARININ DAĞITIMI BAŞLADI
Manavgat'ta karla mücadele çalışmaları
YEREL

MANAVGAT'TA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI
GÜNCELLEME - Antalya'da hamamda yangın
YEREL

GÜNCELLEME - ANTALYA'DA HAMAMDA YANGIN
Beşiktaş kafilesi, Antalya'ya geldi
YEREL

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ, ANTALYA'YA GELDİ
Antalya'da hamamda yangın
YEREL

ANTALYA'DA HAMAMDA YANGIN
Yüzüklerini Başkan Uysal taktı
YEREL

YÜZÜKLERİNİ BAŞKAN UYSAL TAKTI
Akseki'de karla mücadele
YEREL

AKSEKİ'DE KARLA MÜCADELE
Havalimanında kontrolsüz geçmeye çalışan kişi yakalandı
YEREL

HAVALİMANINDA KONTROLSÜZ GEÇMEYE ÇALIŞAN KİŞİ YAKALANDI

Zeytinköy Kadın Emeği Merkezi açılıyor
YEREL

ZEYTİNKÖY KADIN EMEĞİ MERKEZİ AÇILIYOR
Muratpaşa 'Çok amaçlı gösteri merkezi' ihaleye çıkıyor
YEREL

MURATPAŞA 'ÇOK AMAÇLI GÖSTERİ MERKEZİ' İHALEYE ÇIKIYOR
İnşaatlarda yerli malı kullanımı
YEREL

İNŞAATLARDA YERLİ MALI KULLANIMI
Boztaş'tan İstanbul'daki saldırıya kınama
YEREL

BOZTAŞ'TAN İSTANBUL'DAKİ SALDIRIYA KINAMA
Döşemealtı Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ'NDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
Antalya'da planlı elektrik kesintisi uyarısı
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
YEREL

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem
YEREL

AKDENİZ'DE 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Konyaaltı Belediyesi 2016 yılında 545 işyerine denetim yaptı
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ 2016 YILINDA 545 İŞYERİNE DENETİM YAPTI
Kaş'ın içme suyu sorunu çözüldü
YEREL

KAŞ'IN İÇME SUYU SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Antalyalılar sağlıklı yaşam için fitness merkezlerini tercih ediyor
YEREL

ANTALYALILAR SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN FİTNESS MERKEZLERİNİ TERCİH EDİYOR