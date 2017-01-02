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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:12
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı, kursiyeri ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Erkan Çapraz-Ömer Oğuz
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Aile Destek Merkezinde kurs gören kadın kursiyerleri ziyaret ederek, sıkıntılarını dinledi.
Kaymakam Mahmut Kaşıkçı ve beraberindeki kurum amirleri, Aile Destek Merkezinde kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlerle sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Kaşıkçı yaptığı açıklamada, Aile Destek Merkezinin çalışma ortamının daha da iyi olması için çaba göstereceklerini belirtti. Oluşturulan imkanların önemine değinen Kaymakam Kaşıkçı, "Bayanlarımız gelsin. Hem ev ortamından uzaklaşmış olurlar hem kendisi için bir değişiklik olacaktır. Bu anlamda bunu sadece Yüksekova'da değil Türkiye genelinde bunu önemsiyoruz. Kadın ve genç kızlarımız için farklık olur" dedi.
Yüksekova'nın iyi bir konumda olduğunu ifade eden kaymakam Kaşıkçı, "Yanıbaşımızda İran var. 80 kilometre ötede 2-3 milyon nüfuslu şehirler var. Dolayısıyla ticaret hacminin kendiliğinden gelişeceği bir alan. Burası üretim alanları itibariyle de gayet müsait bir yer. İş alternatifleri ilerde daha da gelişecektir" diye konuştu.
(EÇ-ÖO-ŞAK-Y)

02.01.2017 16:12:37 TSI
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