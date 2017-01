YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Manisa Kart'DA ücret ve süre yok

Manisa Kart'DA ücret ve süre yok



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu, elektronik kart değişimi ile ilgili yaptığı açıklamada, kart değişimi için herhangi bir süre konulmadığını belirterek, eski kartını getiren ve kartını değiştirenlerden ücret alınmadığını söyledi.

İl genelinde toplu ulaşımda Manisa Kart'ın kullanılacak olması sebebiyle kart değişim çalışmaları devam ediyor. Kart değişim çalışmalarını yakından takip eden MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu, konu hakkında çıkan söylentilerle ilgili de açıklama yaptı. Kart değişimlerine ilk olarak 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlanıldığını dile getiren MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Oluklu, "Bu konuda çalışmalar ilk olarak ilçelerde başladı. İlçelerdeki dönüşümleri tamamladık ve ardından merkezdeki dönüşüm çalışmalarına başladık. Aslında uzun zaman önce bu dönüşümlere başladık. Kart değişimleri ücretsiz bir şekilde halen devam etmektedir ve devam da edecektir. Özellikle medyada spekülasyonlar yapılıyor. Halk arasında da 31 Aralık'tan sonra kartlar ücretli değiştirilecektir tarzında söylentiler ortaya çıktı. Böyle bir şey yok. Biz billboardlar üzerinden ve sosyal medya üzerinden bunları yayınladık ve özellikle de ücretsiz diye belirttik. Ücretle ilgili hiçbir şey tarafımızdan telaffuz edilmedi" dedi.

31 Aralık konusunda açıklık getiren Genel Müdür Mehmet Oluklu, "Şehir merkezinde bilindiği üzere iki tane kooperatifimiz var. Birisi Muradiye de hizmet vermekte diğeri de şehir içi. Muradiye tarafında hizmet vermekte olan kooperatifimizin önceki kartla olan sözleşmesi 31 Aralık tarihi itibariyle sona ermektedir. 1 Ocak itibariyle orada yeni kartlar kullanılacaktır. Bu tarih oradan geliyor. Şehir merkezindeki diğer kooperatif ise 5 Ocak itibariyle yeni karta geçecek. Biz 31 Aralık ile halkımıza bunu duyurmak istedik. Fakat spekülasyonlarla vatandaşlarımızın kafası karıştı. Aynı zamanda dedikodu mekanizması işledi. 31 Aralık'tan sonra kartlar verilmeyecek, 20 lira, 40 lira alınacak diyenler oldu. Böyle bir şey yok. Bize 1 Ocak'ta gelen de kartını değiştirebilecek, 30 Ocak'ta gelen de değiştirebilecek, 15 Şubat'ta gelen de kartını değiştirebilecek. Buna bir süre koymadık, koymayacağız da" diye konuştu.



80 bin civarında kart basıldı

Genel Müdür Mehmet Oluklu, "Eski kartını bugün getiremedi diye vatandaşlarımıza biz ceza kesemeyiz. Yok böyle bir şey. Ne zaman müsait olur gelirse biz de kartını yenileriz. Kaldı ki ücretsiz kelimesi başka şehirlerin Belediye Meclislerinde konu oldu. Biz kesinlikle hiçbir zaman vatandaşlarımızdan, eski kartı olanlardan özellikle hiçbir ücret talep etmeden yeni kartlarını verdik vermeye de devam edeceğiz. Sadece öğrencilikleri bitmiş olanlar veya tam karttan 65 yaşa geçenler, yani yeni kart çıkaranlardan geçmişte medya aracılığıyla duyurduğumuz şekilde 5 lira, 10 lira gibi ücretler alınmaktadır. Eski kartını getirenlerden değil, yeni kart çıkartanlardan alınmaktadır. Şu anda şehir merkezinde yaklaşık 80 bin civarında kart basıldı. Eski kartı getiren hiç kimseden ücret almadık. Almamaya da devam edeceğiz. Ayrıca eski kartında bakiyesi bulunan vatandaşlarımız ek hizmet binamıza eski ve yeni kartları ile geldikleri takdirde bakiyelerini anında yeni kartlarına aktarabilecekler" dedi.



İndirimli kartlar sadece sahibini bağlıyor

Kartların ailelerce ortaklaşa kullanılmasıyla ilgili de açıklama yapan Genel Müdür Mehmet Oluklu, "Tam kartların kullanılmasında sorun yok. İndirimli ve 65 yaş kartları sadece sahibi bağlamakta. Onların dışında eşinin kartı tamsa onu kullanabilir. Zaten bunlarda biz sınırlama koymadık. Yanında tam kartı olan birisi misafirleri varsa onların yerine de kart basabilir. İndirimli kartlar, 65 yaş üstü kartlar ve gazi kartları gibi kartlar bağlayıcıdır. Diğerlerinde böyle bir sorun söz konusu değil" diye konuştu.

Aralık ayının başlamasıyla birlikte yoğunluğa sebebiyet verilmemesi amacıyla kart basımına başlanıldığını söyleyen Genel Müdür Mehmet Oluklu, "Üniversiteler dahil olmak şartıyla 3 ayrı yerleşkesine arkadaşlarımızı görevlendirdik. Rektör beyle de görüştük. Arkadaşlarımızın telefonlarına mesajlar attılar. 3 hafta süreyle 3 yerde kurduğumuz stantta 24 bin öğrenciden 5 bin kişiye kart basabildik. Arkadaşlar müracaat etmekten imtina ettiler. Böyle olunca o 20 bin kişi bugün bu sıraların içinde. 11 ayrı noktada kart basım için hizmet verdik. Bir taraftan da işin görünmeyen kısmı var, sabah 8.00 gece 23.00, hafta sonları dahil olmak şartıyla yıl başı ve sonrası da arkadaşlarımız görevlerinin başında. Halkımızı bir an önce bu kartlarla buluşturmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürmüşlerdir ve halen de devam etmektedir. Şu anda ek hizmet binasında, tam otomasyonlu otopark ve lalelideki durakta vatandaşlarımız gittiği zaman kimliklerini verdikleri ve eski kartlarını gösterdikleri anda hemen yeni kartlarını alabilirler. Müracaatlarımız azaldı. Şu an için talep almıyoruz, direkt kartlarını veriyoruz. Muradiye'de çalışan araçların dönüşümünü bitirdik. Onların yeni cihazları dün itibariyle takıldı. Bir aksilik olmazsa Perşembe günü de şehir merkezindeki otobüslerimizde dönüşümlerimizi tamamlamış olacağız" dedi.

Kişiselleştirilmiş karta neden geçildiğiyle ilgili de çok soruların sorulduğunu belirten Genel Müdür Mehmet Oluklu, "Biz bu kartı yaparken amaçlardan bir tanesi ulaşımdı. Bunu çok yönlü olarak düşündük. Bu kart sadece ulaşımda kullanılmıyor. Bu kartı olan vatandaşlarımız kapalı otoparklarımızdan faydalanabiliyorlar. Kent Park'taki oyun alanlarında faydalanabiliyorlar. Yakın zamanda hizmete girecek olan bisikletlerde kullanabilecekler. Şu an çalışmasına devam ediyoruz. Manisa genelinde akıllı sayaca geçildi. Bu sayaçların ödemelerini de bu kartla yapmak istiyoruz. Kişiselleştirilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Çok yönlü bir kart bu. Şu an için ulaşım sektöründe, tam otomasyonlu otoparkta, Kent Park'taki oyun alanlarında kart kullanılabiliyor. Su sayaçları ile ilgili de toplantılar devam ediyor. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda bunu da duyuracağız. Bunların dışında kart değişimi için istenen evraklar var. Bu konuda işi biten evrakları tekrar koliliyoruz. Daha sonra iş tamamen bittikten sonra yazılı ve görsel medyadaki arkadaşlarımızı davet edip onların da görebileceği bir alanda bu evrakları imha edeceğiz. Arşiv durumu söz konusu değil" diye konuştu.

(AY-Y)



02.01.2017 16:18:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER