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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Başkan Tuna, Mersinlileri cirit gösterisine davet etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:19
Başkan Tuna, Mersinlileri cirit gösterisine davet etti
Başkan Tuna, Mersinlileri cirit gösterisine davet etti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Mersin'in 3 Ocak Kurtuluş Günü'nü kutlayarak, halkı Demirtaş Mahallesi Yumuktepe futbol sahasında gerçekleştirilecek cirit gösterisini izlemeye davet etti.
Başkan Tuna, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95'inci Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesajı yayınladı. Mesajında, vatan toprağının kolay kurtulmadığına vurgu yapan Tuna: "Bu topraklar kolay kazanılmadı. Her karış toprağında aziz şehitlerimizin kanları ve kahraman gazilerimizin ayak izleri vardır. Bu milletin evladı olarak, üzerinde yaşadığımız toprakları bize vatan yapan ve varlığımızın nedeni olan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize gönül borcumuzu, devletimizi ve vatanımızı koruyarak, Cumhuriyetimizi çağdaş medeniyet seviyesine taşıyarak ödeyebiliriz. Ulu Önderimiz Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer.' Biz de bu düşünceden yola çıkarak, gençliğimize tarih şuurunu aşılamaya çalışıyoruz. Bu nedenle de milli bayramlarımızda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerden bir tanesi de kentimiz Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu olan 3 Ocak günlerinde her yıl geleneksel olarak hazırladığımız kutlama programlarıdır. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve Mersinimizin 3 Ocak zafer gününü kutluyorum" dedi.
Kutlama programı çerçevesinde, bu yıl 10'uncusunu düzenledikleri "3 Ocak Kurtuluş Kupası Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının" finalini 3 Ocak'ta yapacaklarını belirten Tuna, Toroslar Belediyesi olarak Kurtuluş Günü'nde bu yıl da yine Mersinlileri ata sporu cirit ile buluşturacaklarını ifade etti. Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü Cirit Grubu'nun sunacağı gösterilerin yarın 15.30'da Demirtaş Mahallesi Yumuktepe futbol sahasında gerçekleştirileceğini bildiren Tuna, Mersinlileri gösterileri izlemeye davet etti. Tuna, her yıl geleneksel olarak organize ettikleri etkinliklerle amaçlarının, Kurtuluş Günü'nde farklı ve coşkulu bir manevi havayı hep birlikte teneffüs etmek ve tarih şuurunu genç nesillere aktarmak olduğunu kaydetti.
(KYM-Y)

02.01.2017 16:21:06 TSI
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