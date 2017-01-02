snaftan parkmetre tepkisi

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Esnaftan parkmetre tepkisi



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Malatya da esnaflar parkmetre uygulamasını yolu araçları ile trafiğe kapatarak protesto etti.

Malatya'da Halep Caddesi Göktuğ sokakta bulunan esnaflar sokaklarının Malatya Büyükşehir belediyesi tarafından Parkmetre uygulamasına açılmasına tepki göstererek yolu araçları ile trafiğe kapattılar.

Esnaflar özel şirket yetkililerinin parkmetre uygulaması tabelasının mahalleye yerleştirilmesine izin vermeyerek bunun haksız kazanç olduğunu belirttiler.

Malatya da Halep Caddesi Göktuğ sokakta iş yeri olan esnaf Gazi Şeker parkmetre uygulamasına tepki göstermek için yolu kapattıklarını söyledi. Şeker, "Mahallemizi park metreden dolayı kapattık. Daha öncede böyle bir uygulama yapılmıştı. Bunun haksız bir kazanç olduğunu gördüğümüz için araçlarımızı yolun ortasına çekerek yolu kapattık. Belediyeden muhatap bulamıyoruz. Gelsinler bu soruna bir el atsınlar daha önce nasıl çözmüşlerse gelip yeniden çözsünler" diye konuştu.

Esnaf Celal Yerli de yeni ihale ile iş yerlerinin bulunduğu sokağa parkmetre uygulamasının konulduğunu kaydederek, "Eskiden burada parkmetre yoktu. Yeni ihale ile parkmetre koymuşlar. Bizde mahallemizde park metre istemiyoruz. Görüşeceğimiz muhatap bulamıyoruz. Şimdi belediye gideceğiz" şeklinde konuştu.

(YA-BRN-Y)



02.01.2017 16:24:18 TSI

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