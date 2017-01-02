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İşitme Engellilere 'Ahlak Bilgisi Eğitimi' devam ediyor

(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde erkeklerin ardından işitme engelli bayanlara yönelik 'Din Dersi ve Ahlak Bilgisi Eğitimi' veriliyor.

Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörlüğü'nün girişimleri sonucunda işitme engelli erkeklerden sonra bayanlara da 'Din Dersi ve Ahlak Bilgisi Eğitimi' verilmeye başlandı. Kaymakamlık Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, 2011 yılı itibari ile Manavgat'ta yaşayan işitme Engelli erkeklere din dersi verildiğini belirterek, "Bayanlara da din dersi vermek istiyorduk ama yeterli talep yoktu. İşitme engelli bayanlardan gelen talep doğrultusunda Manavgat Müftülüğüne başvurarak hanım hoca görevlendirilmesini istedik. Sonra hanım hoca görevlendirdi" dedi.

(AK-Y)



02.01.2017 16:25:35 TSI

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