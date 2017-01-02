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Trabzon'da 14 mahalleye Çarşamba günü su verilemeyecek



TRABZON (İHA) - Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 4 Ocak Çarşamba günü gerçekleştireceği çalışmadan dolayı Ortahisar ilçesinin 14 mahallesinde su kesintisine gidilecek.

Kavakmeydan içme suyu deposunun giriş vanasının değiştirilmesi çalışmalarından ötürü 4 Ocak Çarşamba günü 1, 2 ve 3 Nolu Erdoğdu mahalleleri ile Aydınlıkevler ve Yeşiltepe Mahallesi'nde 08.30-14.00 saatleri arasında, Soğuksu, Bahçecik ve Çamoba mahallelerinde 08.30-16.00 saatleri arasında su kesintisi gerçekleştirilecek.Yine aynı çalışmadan ötürü Fatih, İnönü, Gülbaharhatun, Kurtuluş, Yeni Mahalle ve Toklu mahallelerinde 09.30-13.30 saatleri arasında su kesintisine gidilecek.

Yapılacak çalışmayı olabilecek en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade eden TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal, "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri önceden almalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

(BK-ÖS-Y)



02.01.2017 16:27:23 TSI

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