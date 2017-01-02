03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman'ın dış ticaret istatistikleri açıklandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:25
Adıyaman'ın dış ticaret istatistikleri açıklandı

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da on bir ayda 328 milyon Dolar ihracat gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Adıyaman ihracat rakamı 2016 yılı Kasım ayı için 10 milyon 531 bin Dolar olarak gerçekleşirken, ithalat rakamı 1 milyon 151 bin Dolar olarak gerçekleşti. Bu değerlerle Adıyaman, Kasım ayında ihracatta 48, ithalatta tüm iller içinde 67. sırada yer aldı.
2016 yılı on bir aylık dönemde Adıyaman'ın toplam ihracat rakamı 328 milyon Dolar olarak gerçekleşirken on bir aylık ithalat 51 milyon Dolar oldu.
Adıyaman, 2016 yılı on bir ay içinde en çok ihracatı Şubat ayında gerçekleştirdi.
(AHM)

02.01.2017 16:27:19 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

112 ekipleri 2016 yılında 46 bin 742 vakaya müdahale etti
YEREL

112 EKİPLERİ 2016 YILINDA 46 BİN 742 VAKAYA MÜDAHALE ETTİ
Sincik ilçesinde Siyer yarışması yapıldı
YEREL

SİNCİK İLÇESİNDE SİYER YARIŞMASI YAPILDI
Alkayış terör saldırısını kınadı
YEREL

ALKAYIŞ TERÖR SALDIRISINI KINADI
Adıyaman'da ki sigortalı kişi sayısı
YEREL

ADIYAMAN'DA Kİ SİGORTALI KİŞİ SAYISI
Mersin'de ki sel sebze fiyatlarını arttırdı
YEREL

MERSİN'DE Kİ SEL SEBZE FİYATLARINI ARTTIRDI
Adıyaman'ın 2016 yılında ki doğum ve ölüm oranı
YEREL

ADIYAMAN'IN 2016 YILINDA Kİ DOĞUM VE ÖLÜM ORANI
İl Genel Meclisi denetim komisyonuna üye seçimi yaptı
YEREL

İL GENEL MECLİSİ DENETİM KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ YAPTI
Besni'de masa başı deprem tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL

BESNİ'DE MASA BAŞI DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
&quot;Sincik Okuyor Aydınlanıyor&quot; kitap okuma yarışması düzenliyor
YEREL

"SİNCİK OKUYOR AYDINLANIYOR" KİTAP OKUMA YARIŞMASI DÜZENLİYOR
Vatandaşlar terör olaylarına tepki göstererek barış istedi
YEREL

VATANDAŞLAR TERÖR OLAYLARINA TEPKİ GÖSTEREREK BARIŞ İSTEDİ