Adıyaman'ın dış ticaret istatistikleri açıklandı

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da on bir ayda 328 milyon Dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Adıyaman ihracat rakamı 2016 yılı Kasım ayı için 10 milyon 531 bin Dolar olarak gerçekleşirken, ithalat rakamı 1 milyon 151 bin Dolar olarak gerçekleşti. Bu değerlerle Adıyaman, Kasım ayında ihracatta 48, ithalatta tüm iller içinde 67. sırada yer aldı.

2016 yılı on bir aylık dönemde Adıyaman'ın toplam ihracat rakamı 328 milyon Dolar olarak gerçekleşirken on bir aylık ithalat 51 milyon Dolar oldu.

Adıyaman, 2016 yılı on bir ay içinde en çok ihracatı Şubat ayında gerçekleştirdi.

02.01.2017 16:27:19 TSI

