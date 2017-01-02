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Fatsa'da "Miras Yolu İle Mülkiyet Devri ve Tarım Arazilerinin Satışı Paneli"



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Miras Yolu İle Mülkiyet Devri ve Tarım Arazilerinin Satışı Paneli" düzenlendi.

Fatsa İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleşen toplantıya Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arazi Edindirme Şube Müdürü Tolga Aras, Fatsa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Ayaz, Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, Ziraat Mühendisi Havva Akpınar ve mahalle muhtarları katıldı.

Miras yolu ile mülkiyet devri ve tarım arazilerinin devir işlemleri ile ilgili konferansa katılan muhtarlara bilgiler veren Ordu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Arazi Edindirme Şube Müdürü Tolga Aras, "6537 sayılı Kanun'un yürürlüğünden önce gerçekleşen ölümlerde intikal işlemleri bu kanun hükümlerini tabi değildir. Kanunun yayımı tarihinden önce vefat eden mirasçıların yaptırmış oldukları el birliği mülkiyeti, mirasçıların talebi halende veraset ilanı veya rızayı taksim sözleşmesi çerçevesinde faali mülkiyete paylı çevirebilir. Mirasçı arasında anlaşma yolu ile mülkiyet devri talebinde bulunulması halinde, tapu müdürlüğü talebi bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirir" dedi.

Muhtarlara tarım arazilerinin mülkiyeti devri işlemleri ile ilgili bilgiler veren Ziraat Mühendisi Havva Akpınar, "Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içinde tamamlaması gerekmektedir. Eğer bu yıl aşılmışsa mahkeme yolu ile devirler gerçekleşir. Burada kanun yerin ekonomik bütünlüğünü korumaya almıştır. Devir işlemleri kanunun çizdiği kriterler yoksa mirasçılar arasında tarım işiyle uğraşan kişi üzerine verilirken o da kardeşlerine bu değerin karşılığını verecektir. Bu olmaz ise aile şirketi kurularak tarım arazilerini birlikte işleyeceklerdir" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



02.01.2017 16:30:33 TSI

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