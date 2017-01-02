03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Çaturoğlu Kaymakam Eskioğlu'yu Ziyaret Etti

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:29
Milletvekili Çaturoğlu Kaymakam Eskioğlu'yu Ziyaret Etti
Milletvekili Çaturoğlu Kaymakam Eskioğlu'yu Ziyaret Etti

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu,Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'nu ziyaret etti.
Milletvekili Çaturoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Çeşitli darbe teşebbüsleriyle Türkiye'nin üstesinden gelemeyenler farklı yollara başvurmaya çalıştığını söyledi. Kaymakam Eskioğlu'na yeni görev yerinde başarılar dilediğini belirten Çaturoğlu, şöyle dedi:
"Yeni yılın ilk saatlerinde terör saldırısıyla Türkiye sarsıldı. Saldırıyı farklı manalara çekmek isteyenler oldu. Bu sanki hayat tarsına yönelik bir saldırıymış gibi, aslında bu toplumun tamamına bütün vatandaşlarımıza ve halk kesimine yapılmış bir terör saldırısıydı. Sadece bir hayat tarzı değil bunu böyle görmek büyük yanlışlık olur. Teröristlerin tam işine gelende tarafta budur. Çünkü ayrıştırmaya çalışıyor. Terör sadece öldürmekle yetinmiyor. Terör oluşum biçimiyle ve sonraki yankılarıyla derin ayrıntılar açarak topumun içerisinde hedefini öyle almaya çalışıyor. Her zamankinden daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu zamanlardayız. Çeşitli darbe teşebbüsleriyle bu işin üstesinden gelemeyenler şu anda farklı argümanlarla üzerimize geliyor. Terör bu işin bir numaralı aktörüdür. Bunun siyasi olayları var. Finansal argümanlarla üzerimize gelme noktaları var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde bu işleri atlatacağız. Ülkemiz gerçekten dünyada belirleyici güç olacak ve olmaya da devam edecek. Biz sıradan bir ülke değiliz. 16 büyük imparatorluğun varisiyiz bizler. Biz Selçuklu ve Osmanlı'nın varisleriyiz ve ona göre davranmamız lazım."
(ey-OA-Y)

02.01.2017 16:34:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İmam Hatipli öğrenciler harçlıklarını Halep'e gönderdi
YEREL

İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİLER HARÇLIKLARINI HALEP'E GÖNDERDİ
Milletvekili Çaturoğlu, &quot;Ortaköy deki saldırı sıradan bir saldırı değil&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇATUROĞLU, "ORTAKÖY DEKİ SALDIRI SIRADAN BİR SALDIRI DEĞİL"
Zonguldak'ta Ginseng potansiyel deneme sahaları tespit edildi
YEREL

ZONGULDAK'TA GİNSENG POTANSİYEL DENEME SAHALARI TESPİT EDİLDİ
Çaycuma MYO ahşap oyuncak atölyesi sosyal sorumluluk projesine imza attı
YEREL

ÇAYCUMA MYO AHŞAP OYUNCAK ATÖLYESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE İMZA ATTI
BEÜ'de diş eti tedavisi randevusuz gerçekleştiriliyor
YEREL

BEÜ'DE DİŞ ETİ TEDAVİSİ RANDEVUSUZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Devrek'ten Halep'e yardım desteği
YEREL

DEVREK'TEN HALEP'E YARDIM DESTEĞİ
Zonguldak Meslek Yüksekokulu 2017 yılında da büyümeye devam ediyor
YEREL

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2017 YILINDA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Coşkun, 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

COŞKUN, 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Turpçu ve Tekin'den Başkan Demirtaş'a ziyaret
YEREL

TURPÇU VE TEKİN'DEN BAŞKAN DEMİRTAŞ'A ZİYARET
Demirtaş, &quot;Özel işlerin yapılması söz konusu dahi olamaz&quot;
YEREL

DEMİRTAŞ, "ÖZEL İŞLERİN YAPILMASI SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ"
Genel Sekreter yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti
YEREL

GENEL SEKRETER YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ
&quot;Yaşama Yol Ver&quot; projesini anlattılar
YEREL

"YAŞAMA YOL VER" PROJESİNİ ANLATTILAR
70'inci Verem Propaganda Haftası kutlanıyor
YEREL

70'İNCİ VEREM PROPAGANDA HAFTASI KUTLANIYOR