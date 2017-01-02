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Zonguldak Meslek Yüksekokulu 2017 yılında da büyümeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Zonguldak Meslek Yüksekokulu'na üç yeni program açılıyor. Açılan üç yeni programla birlikte Yüksekokulu'nun program sayısı 20'ye yükseliyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Kilimli yerleşkesinde yer alan Zonguldak Meslek Yüksekokulu (ZMYO) 3 bin öğrencisi ve 17 farklı eğitim programıyla üniversitenin en güçlü meslek yüksekokulları arasında yer alıyor. İçerisinde Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi, İşletme Yönetimi, Lojistik, Madencilik ve Maden Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Radyo ve Televizyon Programcılığı'nın yer aldığı Zonguldak Meslek Yüksekokulu'na bu yıl Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Programları açılıyor. Açılacak bu iki programla Kilimli'de bulunan Zonguldak MYO, öğrenci kapasitesi açısından daha da büyümüş olacak.

Yüksekokul bünyesine katılacak yeni programların önemine vurgu yapan Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

"Kilimli Kampüsümüzü her geçen gün daha da büyütmek için yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Halen 3000 öğrencinin eğitim gördüğü yüksekokulumuz, lojistikten maden teknolojilerine, muhasebe uygulamalarından radyo televizyon programcılığına kadar 17 farklı programı bünyesinde barındırıyor. Bu yıl meslek yüksekokulumuza üç yeni programı daha kazandıracağız. Açılacak Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı Programları öğrenci talebinin yüksek olduğu bu nedenle doluluk oranlarının yüksek olduğu, dolayısıyla günümüzde en çok istihdam ihtiyacının duyulduğu alanlardır. Bu üç yeni programla bu alanlara iyi yetişmiş bireyler kazandırılacak. Açılan programların Yüksekokulumuza, üniversitemize ve Kilimli'ye hayırlı olmasını diliyorum."

(OA-OA-Y)



02.01.2017 16:35:00 TSI

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