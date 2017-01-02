03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Aşut, Mersin'in Kurtuluş Günü'nü kutladı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:32
Başkan Aşut, Mersin'in Kurtuluş Günü'nü kutladı
Başkan Aşut, Mersin'in Kurtuluş Günü'nü kutladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Mersinlilerin 95 yıl önce kurtuluş için verdikleri mücadeleyi bugün de ekonomik ve sosyal gelişme için ortaya koyduklarını belirterek, Mersin'in Kurtuluş Günü'nü kutladı.
Başkan Aşut, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında, Birinci Dünya Savaşı'nda, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk Milletinin verdiği bağımsızlık mücadelesinin en önemli cephelerinden birisi olan Güney Cephesi'nin en hayati bölgesinin Mersin olduğunu ifade eden Aşut, Mersin'in gerek ülke gerekse bölgesinin işgalden kurtulması sürecinde gösterdiği kahramanlığın haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. Aşut, "Türk ulusunun tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlığı için verdiği mücadelenin adıdır Kurtuluş Savaşı. 3 Ocak ise Mersin olarak düşman işgalinden kurtuluşumuzun tarihidir. Mersinliler olarak, kurtuluş günümüz, şenliklerimiz ve yaptığımız çalışmalar kurtuluştan bu yana süregelen birlik ve beraberlik buluşmalarımızdır. Bize bırakılan bu cennet vatanın ve bağımsızlık gibi en yüce değerin bilinmesi ve korunması ruhunu paylaşmanın adıdır. Mersinliler 95 yıl önce tüm kent olarak nasıl kurtuluş için mücadele ettiyse bugün de 3 Ocak'ın ortaya koyduğu ve bize hatırlattığı aynı yüksek ruhla kentimizin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi için ortak amaç etrafında buluşmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' diyerek, ortak amacımızı özetlemiştir. Mersinli olmak sadece somut bir kavramla değil, gönül bağıyla kentimiz için üretmektir. 95 yıl önce bağımsızlık yolunda mücadele eden Mersin'in düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyor ve bizlere bugünü hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
(KYM-Y)

02.01.2017 16:35:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Çakacak: &quot;Mersinliler, destansı bir mücadeleyle Mersin'i esaretten kurtarmıştır&quot;
YEREL

VALİ ÇAKACAK: "MERSİNLİLER, DESTANSI BİR MÜCADELEYLE MERSİN'İ ESARETTEN KURTARMIŞTIR"
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL

Bakan Elvan, selde hayatını kaybeden Soner Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
YEREL

BAKAN ELVAN, SELDE HAYATINI KAYBEDEN SONER YILMAZ'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Başkan Aktaş, İstanbul saldırısını kınadı
YEREL

BAŞKAN AKTAŞ, İSTANBUL SALDIRISINI KINADI
Başkan Tuna, Mersinlileri cirit gösterisine davet etti
YEREL

BAŞKAN TUNA, MERSİNLİLERİ CİRİT GÖSTERİSİNE DAVET ETTİ
Mersin'deki sel
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Mut'ta kar hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL

MUT'TA KAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Gülnar'da eğitime 1 gün verildi
YEREL

GÜLNAR'DA EĞİTİME 1 GÜN VERİLDİ
Silifke'de 47 aileye 25 ton odun yardımı yapıldı
YEREL

SİLİFKE'DE 47 AİLEYE 25 TON ODUN YARDIMI YAPILDI
Başkan Can, selden zarar görenleri ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN CAN, SELDEN ZARAR GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ
Mersin'in 2 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 2 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mersin'in Gülnar ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
YEREL

MERSİN'İN GÜLNAR İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ