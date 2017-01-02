03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ortahisar yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:37
Ortahisar yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
Ortahisar yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediyesi Meclisi 2017 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirdi.
Başkan Genç meclis toplantısının açılışında 1 Ocak gecesi İstanbul'da Reina adlı gece kulübünde meydana gelen terör saldırısını lanetledi. Saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Genç, bu tür terör saldırılarının Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozamayacağını belirterek, "Hain odakların yaptığı bu tür terör saldırıları milletimiz mücadele azmini daha da artıracaktır. Türk milleti bu hain girişimlere karşı en güzel cevabını 15 Temmuz'da verdi. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde içteki ve dıştaki bu terör odaklarına karşı tek vücut olarak kardeşliğimizi koruyacağız. Ülkemizi ve milletimizi bölmeye yönelik bu girişimler asla başarıya ulaşamayacaktır. Bu saldırıları düzenleyenler terör örgütleri ve onların arkasındaki güçler milletimizin vakar ve sağduyusu karşısında hüsrana uğrayacaktır. Bir kez daha bu hain terör saldırılarında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı dileklerimi eletiyorum" dedi.
(BK-ÖS-Y)

02.01.2017 16:41:06 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor, Pereira'yı borsaya bildirdi
YEREL

TRABZONSPOR, PEREİRA'YI BORSAYA BİLDİRDİ
GÜNCELLEME - Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın
YEREL

GÜNCELLEME - TRABZON'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Trabzon'da 14 mahalleye Çarşamba günü su verilemeyecek
YEREL

TRABZON'DA 14 MAHALLEYE ÇARŞAMBA GÜNÜ SU VERİLEMEYECEK
Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın
YEREL

TRABZON'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN
&quot;Ndiaye'ye talip olunması bize gurur veriyor&quot;
YEREL

"NDİAYE'YE TALİP OLUNMASI BİZE GURUR VERİYOR"
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Gençlik meclisi üyelerinden Başkan Gümrükçüoğlu'na ziyaret
YEREL

GENÇLİK MECLİSİ ÜYELERİNDEN BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU'NA ZİYARET