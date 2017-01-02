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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da ki sigortalı kişi sayısı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:42
Adıyaman'da ki sigortalı kişi sayısı
Adıyaman'da ki sigortalı kişi sayısı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, Adıyaman'da 391 bin 104 kişinin sigortalı olduğunu açıkladı.
SGK Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, 91 bin 448 aktif çalışan, 45 bin 491 aylık alan, 254 bin 165 yararlanıcı olmak üzere 391 bin 104 kişinin sigortalı olduğunu kaydetti.
Fuat Tekin, Adıyaman nüfusunun sigorta kapsamına göre, yüzde 32,35'inin 4A (SSK), yüzde 19,4'ünün 4B (Bağkur), yüzde 11,5'inin 4C (emekli sandığı), yüzde 27,6'sının Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalı olduğunu belirtti.
Tekin, 2016 yılında ki prim tahakkuk oranının 251 milyon 854 bin 990 TL olduğunu ve tahsilat oranının 594 milyon 367 bin 417 TL ile yüzde 235.9 oranında olduğunu dile getirdi.
Tekin, 6736 Sayılı Kanunda geçen borçların yeniden yapılandırılması kapsamında esnaf ve sosyal güvenlik destek pirimi kapsamında 3 bin 730 kişinin başvurduğunu, 1 milyon 975 bin 22 TL tahsilat yapıldığını aktardı.
(AHM)

02.01.2017 16:46:10 TSI
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