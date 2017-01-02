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Ordu'dan sınırdaki Mehmetçiklere yiyecek



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - AK Parti Fatsa İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan ve yönetim kurulu üyeleri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görev yapan güvenlik güçlerine kendi yaptıkları yiyeceklerden oluşan gıda paketlerini gönderdi.

Kadın kolları ve vatandaşlar Ceylanpınar ilçesinde görevli güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla kendi evlerinde ev yapımı reçel, kek, helva, poğaça, börek, yaprak sarma hazırladı. Hazırlanan yiyecekler daha sonra paketlenerek Ceylanpınar'daki güvenlik güçlerine postane aracılığı ile gönderildi.

Terörle mücadelenin sürdüğü şehirlerde görev yapan güvenlik güçlerine moral desteği sağlamak için böyle bir proje yaptıklarını belirten AK Parti Fatsa Kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan, "Başlattığımız projeye partililer ve vatandaşlarımız destek verdi. Fatsalı kadınlar evlerinde ev yapımı reçel, helva, kek, poğaça, börek, yaprak sarma gibi yiyecekler hazırladılar. Vatandaşlarımızın desteği ile Güneydoğu'da hainlere karşı mücadelesini sürdüren güvenlik güçlerimize moral desteği sağlamak istedik. Hazırlanan bu ürünleri teröre karşı kararlılıkla mücadelenin sürdüğü bölgeye gönderdik" dedi.



Askerlerden teşekkür

Gıda paketlerini alan Ceylanpınar 1. Hudut Bölüğü askerleri ise çekip gönderdikleri fotoğraflarla teşekkürlerini ilettiler.

(AA-SLH-Y)



02.01.2017 16:46:52 TSI

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