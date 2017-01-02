03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ordu'dan sınırdaki Mehmetçiklere yiyecek

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:43
Ordu'dan sınırdaki Mehmetçiklere yiyecek
Ordu'dan sınırdaki Mehmetçiklere yiyecek

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - AK Parti Fatsa İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan ve yönetim kurulu üyeleri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görev yapan güvenlik güçlerine kendi yaptıkları yiyeceklerden oluşan gıda paketlerini gönderdi.
Kadın kolları ve vatandaşlar Ceylanpınar ilçesinde görevli güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla kendi evlerinde ev yapımı reçel, kek, helva, poğaça, börek, yaprak sarma hazırladı. Hazırlanan yiyecekler daha sonra paketlenerek Ceylanpınar'daki güvenlik güçlerine postane aracılığı ile gönderildi.
Terörle mücadelenin sürdüğü şehirlerde görev yapan güvenlik güçlerine moral desteği sağlamak için böyle bir proje yaptıklarını belirten AK Parti Fatsa Kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan, "Başlattığımız projeye partililer ve vatandaşlarımız destek verdi. Fatsalı kadınlar evlerinde ev yapımı reçel, helva, kek, poğaça, börek, yaprak sarma gibi yiyecekler hazırladılar. Vatandaşlarımızın desteği ile Güneydoğu'da hainlere karşı mücadelesini sürdüren güvenlik güçlerimize moral desteği sağlamak istedik. Hazırlanan bu ürünleri teröre karşı kararlılıkla mücadelenin sürdüğü bölgeye gönderdik" dedi.

Askerlerden teşekkür
Gıda paketlerini alan Ceylanpınar 1. Hudut Bölüğü askerleri ise çekip gönderdikleri fotoğraflarla teşekkürlerini ilettiler.
(AA-SLH-Y)

02.01.2017 16:46:52 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkandan STK'lara çağrı
YEREL

BAŞKANDAN STK'LARA ÇAĞRI
Fatsa Belediye binası inşaatı devam ediyor
YEREL

FATSA BELEDİYE BİNASI İNŞAATI DEVAM EDİYOR
87 yıllık sorun tarih oluyor
YEREL

87 YILLIK SORUN TARİH OLUYOR
Fatsa'da &quot;Miras Yolu İle Mülkiyet Devri ve Tarım Arazilerinin Satışı Paneli&quot;
YEREL

FATSA'DA "MİRAS YOLU İLE MÜLKİYET DEVRİ VE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI PANELİ"
Fındıkta alan bazlı gelir desteği
YEREL

FINDIKTA ALAN BAZLI GELİR DESTEĞİ
Altınordu'da alt yapı çalışmaları
YEREL

ALTINORDU'DA ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Başkan Tekintaş'tan teröre tepki
YEREL

BAŞKAN TEKİNTAŞ'TAN TERÖRE TEPKİ
İstanbul'daki terör saldırısına tepkiler
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER
Yeni kimlikler Fatsa'da verilmeye başlandı
YEREL

YENİ KİMLİKLER FATSA'DA VERİLMEYE BAŞLANDI
Ordu'da fındık fiyatı yeni yılda da artmadı
YEREL

ORDU'DA FINDIK FİYATI YENİ YILDA DA ARTMADI