YEREL HABERLER / YALOVA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fakülte binası emniyet oluyor

Fakülte binası emniyet oluyor



(Fotoğraflı)



Saim Çotuk

YALOVA (İHA) - Yalova'da belediyeye ait Mühendislik Fakültesi binası Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilecek.

Yalova Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan talep görüşüldü. Belediye Başkanı Vefa Salman, "Emniyet Müdürlüğü'nün yeni bir binaya ihtiyacı var. Emniyet Müdürümüz Hakan Fındık bana taleplerini iletti. Burası YESOB'la yapılan anlaşma ile belediyemize devredildi. Bu binanın emniyete tahsisi ile polisimiz hem daha güvenli, hem de daha uygun şartlara sahip bir binada halkımıza hizmet vermeye başlayacak" dedi.

AK Parti grup başkanı Kasım Avar ve CHP Grup Başkanı Şerafettin Çelik'te sırayla söz alarak grup olarak konuya sıcak baktıklarını dile getirdi. Ardından yapılan oylamada Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a, binanın Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne tahsisi için protokol yapma yetkisi verildi. Emniyet Müdürlüğü tarafından İmam Hatip'in yan tarafında bulunan ek hizmet binası ise boşaltılarak Yalova Belediyesi'ne verilecek.

(SÇ-MŞ)



02.01.2017 16:50:17 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER