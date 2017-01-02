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Nazilli'de 9 bin metrekare yol yenilendi



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi, İsabeyli Mahallesi'nde 9 bin metrekarelik ham yolları yeniliyor.

Nazilli Belediyesi İsabeyli Mahallesinde yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ham yolu bulunan 1211 ve 1213 sokaklarda düzenleme çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 9 bin metrekarelik yolu kilitli parke taşı ile kaplayacak. Mevcut ham yolların öncelikle stabilizesi ve tesviye çalışmaları yapıldıktan hemen sonra kenar bordürleri döşendi. Hemen ardından kilitli parke taşı döşemesi yapımına başlanan iki sokakta incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli merkez ve tüm mahallelerinde vatandaşın ihtiyaçlarına göre hizmet ürettiklerini belirtti. Sağlam ve kullanışlı yolların şehirlerin görünen yüzleri olmaları nedeni ile uzun yıllar bozulmadan kullanılabilmesi için sağlam usulleri tercih ettiklerini belirten Başkan Alıcık "Projelendirilmiş ve imara uygun olarak yapılan yeni yollarımız ve yeniden düzenlemelerini yaptığımız yolların insanların yaşam kalitesini artırdığını düşünüyoruz. Yeni açılan yollar ve mevcut yolların yenilenmesi konusunda Nazilli Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda gerekli özen ve hassasiyeti gösteriyor kullanışlı ve sağlam yollar yapıyoruz. Merkezde ve mahallelerimizde yol ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz " dedi.

(VK-MB-Y)



02.01.2017 16:50:39 TSI

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