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Sincik ilçesinde Siyer yarışması yapıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 16:49
Sincik ilçesinde Siyer yarışması yapıldı
Sincik ilçesinde Siyer yarışması yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Erkut
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Siyer-i Nebi yarışması yapıldı.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Sincik Şubesi tarafından düzenlenen "Liseli Gençler Efendimizin İzinde" adlı Siyer-i Nebi Yarışmasını Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesinde gerçekleştirdi. AGD tarafından Türkiye genelinde organize edilen " Efendimizin İzinde" adlı Siyer-i Nebi yarışmasına Sincik ilçesinde 198 lise öğrencisi 189 da ortaokul öğrencisi kayıt yaptırdı. 17 Aralık tarihinde yapılan yarışmaya, kayıt yaptıran öğrencilerin çoğunun taşımalı olması ve hava şartlarından dolayı 170'i katılabildi. Sincik İlçesinde yapılan Siyer-i Nebi (Efendimizin İzinde) yarışmasının bu yıl üçüncüsünün düzenlendiğini belirten AGD Sincik Şube Başkanı Osman Bozan, amaçlarının Peygamber efendimizin hayatını gençlere ulaştırmak ve bu vesile ile Salih bir nesil oluşturmak olduğunu söyledi.
Bozan, "Günümüz şartlarında böyle bir çalışma yapmak çok zor. Ancak Efendimizin hayatı için ne kadar fedakarlık, çalışma yaparsak yapalım az geliyor. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Gençlerimize çok fazla olumsuz şeyler aşılanıyor. Bizler de gençleri bu tür olumsuz şeylere yönlendirmelerine karşı ıslaha sürükleme gayreti içerisindeyiz. Gerçek manada barışı, huzuru, adaleti, iyilik ve güzelliği elde etmek istiyorsak bunun yolu Kuran'ı Kerim ve Peygamber efendimizin hayatıdır. Gençlerimiz ahlaki ve manevi buhran içerisindedirler. Bunları önlemenin yolunun İslami kaynaklara sarılmaktan geçeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Bozan, "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz oldu. Ortaokullar kategorisinde Atatürk Ortaokulu 5.Sınıf Öğrencisi Rümeysa Keskin ile Liseler kategorisinde Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi 12.Sınıf Öğrencisi Güler Büyükçelebi bu iki öğrencimiz kendi kategorilerinde ilçede birinci, ilde ikinci olmuşlardır. Adıyaman Türkiye Petrolleri Konferans salonunda düzenlenen Mekke'nin Fethi Programında Rümeysa Keskin adlı öğrencimize tablet bilgisayar, Güler Büyükçelebi adlı öğrencimize ise cep telefonu takdim edildi. Öğrencilerimize teşekkür eder başarılarının devamını dilerim" dedi.
(AE-BRN-Y)

02.01.2017 16:52:37 TSI
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