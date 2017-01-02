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Ankara Valiliğinden, valiliğin sosyal medya hesapları ile resmi web sayfasına ilişkin açıklama



Uğur Kan Yüksek

ANKARA (İHA) - Ankara Valiliği, valiliğin sosyal medya ve resmi web adresine ilişkin açıklamalarda bulunarak, doğru bilgilenme adına belirtilen adreslerin dışındaki adreslerden yapılan açıklamalara itibar edilmemesi yönünde bilgilendirmede bulundu.

Ankara Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ankara Valiliğimizin resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları; ankara.gov.tr (kurumsal web adresi), @AnkaraValiligi (kurumsal twitter adresi), @TopacaErcan (Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca'nın kişisel twitter adresi), www.facebook.com/AnkaraValiligi/ şeklindedir. Bu web sayfası ile sosyal medya hesapları dışında başka hesaplardan Ankara Valiliği ve Ankara Valisi adına yapılan duyuru, haber ve benzeri bildirimlere itibar edilmemesi, doğru bilgilenme adına yararlı olacaktır" denildi.

(UKY-ÖK-Y)



02.01.2017 16:54:46 TSI

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