Togar: "2017 Tekkeköy'ün yılı olacak"

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 2017 yılının ilk iş gününe ilçe halkının istek ve taleplerini dinleyerek başladı.

2017 yılı içerisinde Tekkeköy'de birçok yeni ve farklı projenin hayata geçeceğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemizde yerel seçimlerin ardından büyük atılımlar gerçekleştirerek Tekkeköy'ü Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı gelişen ve büyüyen ilçeleri arasına soktuk. Yıllardır hizmetten yoksun kalmış tüm mahallelerimize tek tek girerek her türlü çalışmayı mahalle sakinlerimiz ile buluşturduk. Mahallelerde, caddelerde, sokaklarda yapmayı planladığımız tüm çalışmalarımızı projelerimizi gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile istişareler sonucunda gerçekleştirdik. Yapılan her hizmette, her projede ilçede yaşayan genç -yaşlı, kadın-erkek yediden yetmişe tüm halkımızın fikirlerini önemseyerek adımlar atıyoruz. İlçemizi hep birlikte yönetiyor ve geleceğe taşıyoruz. 33 aylık süre zarfında sürdürdüğümüz çalışmaları kat kat arttırdık. Belediyeciliğin rutin hizmetlerinin dışında birçok farklı ve adından söz ettiren projeyi geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz gibi bu yılda da daha farklı projeleri hayata geçireceğiz. Çok kısa süre içerisinde ilçemizde muhteşem bir gelişim ve dönüşüm hamlesinin meyvelerini almaya başladık. Yerelde yapmış olduğumuz yatırımlar, çalışmalar büyük devlet yatırımları ile taçlandırıldı" dedi.



Yeni yılda yeni ve farklı projeler

Tekkeköy'de daha büyük projelerin ve hizmetlerin hayat bulmasında olimpiyatların da büyük bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Togar, "2017 Temmuz ayında Samsun'da yapılacak olimpiyatlar Tekkeköy'ün gelişimine büyük katkı sağlıyor. Birçok spor tesisinin ilçede yer alması burada da sportif faaliyetlerin olacağına işaret ediyor. Yine 160 farklı ülkeden gelen misafirlerin bir kısmını ilçemizde ağırlayarak ekonomik bir kazanç elde edeceğiz. Olimpiyatlar öncesi hükümetimiz tesislerde, yollarda ve olimpiyatların yapılacağı bölgelerde büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. İlçemiz ulaşımını da rahatlatacak Samsun Ordu karayolu üzerindeki köprülü kavşak çalışmaları da olimpiyatlara kadar bitmiş olacak. Biz de Tekkeköy Belediyesi olarak ilçenin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2017 yılı içerisinde spor tesisleri, parklar, sosyal tesisler, yollar konusunda büyük çalışmalar planladık. 2017 yılı Tekkeköy Belediyesinin hizmet yılı olacak. Bu çalışmalarımızın tamamında hedefimiz halkımızın en iyi şartlarda hizmetlerden yararlanmasıdır. Bu manada da her hafta pazartesi günü çözüm merkezimizde halkımız ile bir araya geliyoruz. Yine her fırsatta vatandaşlarımızın davetlerine icap etmenin yanında ilçemizdeki vatandaşlarımız ve esnafımız ile bir araya gelerek hasbihal edip, istişarelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

