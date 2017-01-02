YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tokatlı minibüsçülerden Halep'e yardım

Tokatlı minibüsçülerden Halep'e yardım



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta şehir içi taşımacılık yapan kooperatifin üyeleri, topladıkları parayı Halep'e ulaştırılmak üzere Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teslim etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, S.S. 3 No'lu Taşıyıcılar ve 11 No'lu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. Üyelerle bir süre görüşen Başkan Eroğlu burada yaptığı açıklamada, Tokatlıların çok hamiyetperver insanlar olduğunu söyledi. Tokat'tan Haleplilere yardım için planlar yaptıklarını belirten Başkan Eroğlu, "Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir çalışma yürüttük. Tokatlı vatandaşlarımız bu çalışmamıza destek oldu. Toplanan yardımları 8 gün önce tırlarla Haleplilere gönderdik. Oradaki insanların yaralarına merhem olduysa ne mutlu bize" dedi.

Tokatlıların kendilerine yakışanı yaptığını ifade eden Eroğlu, "İlçelerimizde de yardım kampanyaları devam ediyor. Taşıyıcılar kooperatifi yönetim kurulu üyeleri, topladıkları parayı bize teslim ediyor. Bizler de bu yardımları Haleplilere teslim edeceğiz. Halep'e kayıtsız kalmayan bu değerli ağabey ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah bu milletimizi her zaman başı dik alnı açık kıyamete kadar payidar eylesin" diye konuştu.

Tokat şehir içi taşımacılık yapan kooperatif yönetim kurulu üyeleri, daha sonra topladıkları parayı Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teslim etti.

(Nİ-SLH-Y)



02.01.2017 17:00:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER