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Öğrencilerden Halep'e yardım eli



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Halep'te yaşanan insanlık dramı ve devam eden iç savaş ile ilgili olarak Bozüyük Kent Konseyi tarafından yapılan organizasyon kapsamında Bozüyük Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İHH iş birliği ile düzenlenen yardım kampanyasına bir destekte Sınav Lisesi öğrencilerinden geldi.

Öğrenciler, Okul Müdürü Ömer Boğaz eşliğinde okulda topladıkları yardımları Metristepe Kültür Merkezi'ne teslim etti. Yetkililer burada öğrencilere duyarlılıkları için teşekkür ederken Okul Müdürü Boğaz da "Orada yardım bekleyen kardeşlerimize Türkiye yardım elini uzatacaktır. Öğrencilerim ile gurur duyuyorum" dedi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan yardım kolileri içerisinde kuru bakliyat, paketlenmiş gıdalar ve soğuk günlerde Halep'li kardeşlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu gereksinimlerden biri olan battaniyeleri barındırırken, yardım kolileri İHH tarafından Kültür Merkezi'nden alınarak Halep'e giden yardım tırları ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

(FSİ-MET-Y)



02.01.2017 17:00:49 TSI

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