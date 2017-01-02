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Kursiyerlerden yaşlılara saç bakımı



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde kuaförlük kursu eğitimi gören kursiyerler bakıma muhtaç yaşlıların saç bakımını yaptı.

Denizciler'de açılan kuaförlük kursunda eğitim alan kursiyerler, bakıma muhtaç yaşlılara hizmet verilen Özel Beyaz Melek Bakımevini ziyaret ederek, eğitmenleri ile birlikte bakımevinde kalan yaşlı kadınların saçlarını kesip, fön çekti.

Aldıkları eğitim kapsamında sosyal bir etkinliğe de katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden kursiyerler, "Burada bakım evinde kalan büyüklerimizi ziyaret ederek, gönüllerini alma imkanı bulduk. Aldığımız kurslarda öğrendiklerimizi en şekilde büyüklerimize sunduğumuz ve onları mutlu ettiğimiz için bizlerde mutlu olduk. Bizlere bu imkanı sağlayan, Belediye Başkanımız Seyfi Dingil'e ve eğitmenlerimize de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, kursiyerlere meslek öğretmenin yanında toplumsal sorumluluk duygusu aşıladıklarına da dikkat çekerek, "Açtığımız kurslarda gençlerimize sadece meslek öğretmiyoruz, aynı zamanda sorumluluk bilinci de aşılıyoruz" dedi.

(MSM-Y)



02.01.2017 17:06:07 TSI

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