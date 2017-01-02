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BEÜ'de diş eti tedavisi randevusuz gerçekleştiriliyor



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi; diş eti tedavisini randevusuz gerçekleştiriyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Ballı yapılan tedavilerle ilgili şunları söyledi:

"Gingivitis ve periodontitisi kapsayan periodontal hastalıklar tedavi edilmediklerinde diş kaybına yol açabilen, ciddi enfeksiyonlardır. Periodontal hastalık, dişetleri ve dişleri destekleyen kemiği etkileyen kronik bakteriyel enfeksiyondur. Periodontal hastalık bir veya çok sayıda dişi etkileyebilir. Plak içindeki (diş üzerinde sürekli meydana gelen, yapışkan, renksiz film tabaka) bakterilerin dişetlerinde enflamasyona sebep olması ile başlar. Hastalığın en hafif formu olan gingivitiste, dişetleri kırmızı, şiştir ve kolay kanar. Hasta şikayeti daha azdır veya yoktur. Sıklıkla yetersiz ağız bakımından kaynaklıdır. Gingivitis, profesyonel tedavi ve iyi ev bakımı (kişisel bakım) ile geri dönüşü olan bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen gingivitis, periodontitise dönebilir. Zamanla plak yayılır ve dişeti hattının altına uzanır. Plak içindeki bakteriler tarafından üretilen toksinler, dişetlerini irrite eder. Toksinler vücut savunmasının kendi kendine zarar vermesine neden olan kronik enflamatuar cevabı uyarır, dişleri çevreleyen dokular ve kemik yapı bozulur, yıkılır. Dişetleri dişlerden ayrılır, cep oluşumu başlar. Hastalık ilerledikçe, cepler derinleşir ve daha fazla dişeti dokusu ve kemik yıkılır. Sıklıkla bu yıkıcı süreç çok yavaş ağrısız ilerlemek olup bu nedenle geç fark edilmektedir. Sonuçta dişler kaybedilmiş olabilir ve çekilmek zorunda kalabilmektedir."

Diş hekimliği Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat İnanç Cengiz konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir Doçent, iki Yardımcı Doçent ve dört Araştırma görevlisi ile hizmet verdiğimiz Periodontoloji (Dişeti Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı) kliniğimizde hastalarımızın dişeti tedavileri yapılmaktadır. Kliniğimizde 12 ve ameliyathanede 3 dental ünit ile Aralık ayında hastanemize başvuran 1425 hastanın 1106 tanesinin aynı gün tedavileri yapıldı. Böylelikle Fakültemize gelen hastaların diğer bölümlerdeki tedavilerine geçme zamanı kısalmış oldu. Başta öğretim üyeleri ve asistanlar olmak üzere bölümde özverili çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim."

(SÖ-OA-Y)



02.01.2017 17:08:53 TSI

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