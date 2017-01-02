03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BEÜ'de diş eti tedavisi randevusuz gerçekleştiriliyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:05
BEÜ'de diş eti tedavisi randevusuz gerçekleştiriliyor

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi; diş eti tedavisini randevusuz gerçekleştiriyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Ballı yapılan tedavilerle ilgili şunları söyledi:
"Gingivitis ve periodontitisi kapsayan periodontal hastalıklar tedavi edilmediklerinde diş kaybına yol açabilen, ciddi enfeksiyonlardır. Periodontal hastalık, dişetleri ve dişleri destekleyen kemiği etkileyen kronik bakteriyel enfeksiyondur. Periodontal hastalık bir veya çok sayıda dişi etkileyebilir. Plak içindeki (diş üzerinde sürekli meydana gelen, yapışkan, renksiz film tabaka) bakterilerin dişetlerinde enflamasyona sebep olması ile başlar. Hastalığın en hafif formu olan gingivitiste, dişetleri kırmızı, şiştir ve kolay kanar. Hasta şikayeti daha azdır veya yoktur. Sıklıkla yetersiz ağız bakımından kaynaklıdır. Gingivitis, profesyonel tedavi ve iyi ev bakımı (kişisel bakım) ile geri dönüşü olan bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen gingivitis, periodontitise dönebilir. Zamanla plak yayılır ve dişeti hattının altına uzanır. Plak içindeki bakteriler tarafından üretilen toksinler, dişetlerini irrite eder. Toksinler vücut savunmasının kendi kendine zarar vermesine neden olan kronik enflamatuar cevabı uyarır, dişleri çevreleyen dokular ve kemik yapı bozulur, yıkılır. Dişetleri dişlerden ayrılır, cep oluşumu başlar. Hastalık ilerledikçe, cepler derinleşir ve daha fazla dişeti dokusu ve kemik yıkılır. Sıklıkla bu yıkıcı süreç çok yavaş ağrısız ilerlemek olup bu nedenle geç fark edilmektedir. Sonuçta dişler kaybedilmiş olabilir ve çekilmek zorunda kalabilmektedir."
Diş hekimliği Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat İnanç Cengiz konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir Doçent, iki Yardımcı Doçent ve dört Araştırma görevlisi ile hizmet verdiğimiz Periodontoloji (Dişeti Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı) kliniğimizde hastalarımızın dişeti tedavileri yapılmaktadır. Kliniğimizde 12 ve ameliyathanede 3 dental ünit ile Aralık ayında hastanemize başvuran 1425 hastanın 1106 tanesinin aynı gün tedavileri yapıldı. Böylelikle Fakültemize gelen hastaların diğer bölümlerdeki tedavilerine geçme zamanı kısalmış oldu. Başta öğretim üyeleri ve asistanlar olmak üzere bölümde özverili çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim."
(SÖ-OA-Y)

02.01.2017 17:08:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İmam Hatipli öğrenciler harçlıklarını Halep'e gönderdi
YEREL

İMAM HATİPLİ ÖĞRENCİLER HARÇLIKLARINI HALEP'E GÖNDERDİ
Milletvekili Çaturoğlu, &quot;Ortaköy deki saldırı sıradan bir saldırı değil&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇATUROĞLU, "ORTAKÖY DEKİ SALDIRI SIRADAN BİR SALDIRI DEĞİL"
Zonguldak'ta Ginseng potansiyel deneme sahaları tespit edildi
YEREL

ZONGULDAK'TA GİNSENG POTANSİYEL DENEME SAHALARI TESPİT EDİLDİ
Çaycuma MYO ahşap oyuncak atölyesi sosyal sorumluluk projesine imza attı
YEREL

ÇAYCUMA MYO AHŞAP OYUNCAK ATÖLYESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE İMZA ATTI
Devrek'ten Halep'e yardım desteği
YEREL

DEVREK'TEN HALEP'E YARDIM DESTEĞİ
Zonguldak Meslek Yüksekokulu 2017 yılında da büyümeye devam ediyor
YEREL

ZONGULDAK MESLEK YÜKSEKOKULU 2017 YILINDA DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Milletvekili Çaturoğlu Kaymakam Eskioğlu'yu Ziyaret Etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇATUROĞLU KAYMAKAM ESKİOĞLU'YU ZİYARET ETTİ
Coşkun, 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

COŞKUN, 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Turpçu ve Tekin'den Başkan Demirtaş'a ziyaret
YEREL

TURPÇU VE TEKİN'DEN BAŞKAN DEMİRTAŞ'A ZİYARET
Demirtaş, &quot;Özel işlerin yapılması söz konusu dahi olamaz&quot;
YEREL

DEMİRTAŞ, "ÖZEL İŞLERİN YAPILMASI SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ"
Genel Sekreter yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti
YEREL

GENEL SEKRETER YENİ YILIN İLK BEBEĞİNİ ZİYARET ETTİ
&quot;Yaşama Yol Ver&quot; projesini anlattılar
YEREL

"YAŞAMA YOL VER" PROJESİNİ ANLATTILAR
70'inci Verem Propaganda Haftası kutlanıyor
YEREL

70'İNCİ VEREM PROPAGANDA HAFTASI KUTLANIYOR