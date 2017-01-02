03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:06
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları
Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından Bozüyük Belediyesi Karla Mücadele ekipleri tarafından cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi çalışmalarına başlandı.
Bozüyük Belediyesi tarafından kar yağışının durmasının ardından ilçe merkezinde ve yoğun olarak kullanılan caddelerde yaya ve araç trafiğini zorlaştıran kar birikintileri temizleniyor. Karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları kapsamında belediyeye ait iş makineleri kullanılarak ilçe merkezinden geçen İsmet İnönü Caddesi üzerinde ve çarşı merkezinde biriken karlar kamyonlara doldurularak ilçe dışına taşınıyor. Aynı zamanda kaldırımlar üzerinde biriken karların da temizlendiği çalışmalarla vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümeleri sağlanıyor. Çalışmalar ana cadde ile birlikte 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde, Demirdöküm Caddesi'nde, Terakki Caddesi'nde ve Kovalıca Caddesi'nin otogara kadar olan bölümünde tamamlanırken ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda tuzlama çalışmaları ile birlikte devam ediyor.
(FSİ-MET-Y)

02.01.2017 17:09:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bozüyük Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
YEREL

BOZÜYÜK BELEDİYE MECLİSİ YILIN İLK TOPLANTISINI YAPTI
Bilecik'te İl Encümen ve OSB toplantısı
YEREL

BİLECİK'TE İL ENCÜMEN VE OSB TOPLANTISI
Milli Piyango satıcılarında ikramiye yoğunluğu
YEREL

MİLLİ PİYANGO SATICILARINDA İKRAMİYE YOĞUNLUĞU
Öğrencilerden Halep'e yardım eli
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN HALEP'E YARDIM ELİ
Kara kışla birlikte mantar fiyatı yüzde 60 zamlandı
YEREL

KARA KIŞLA BİRLİKTE MANTAR FİYATI YÜZDE 60 ZAMLANDI
Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden buz sarkıtlarına müdahale
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN BUZ SARKITLARINA MÜDAHALE
İl Genel Meclisi 2017 ilk birleşimi geç başladı
YEREL

İL GENEL MECLİSİ 2017 İLK BİRLEŞİMİ GEÇ BAŞLADI
Buz sarkıtları tehlike saçıyor
YEREL

BUZ SARKITLARI TEHLİKE SAÇIYOR
AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi İstişare Toplantısı
YEREL

AK PARTİ BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞI DANIŞMA MECLİSİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Başkan Yaman'dan teröre lanet mesajı
YEREL

BAŞKAN YAMAN'DAN TERÖRE LANET MESAJI
Başkan Yağcı'dan teröre kınama mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'DAN TERÖRE KINAMA MESAJI