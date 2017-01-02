YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından Bozüyük Belediyesi Karla Mücadele ekipleri tarafından cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi çalışmalarına başlandı.

Bozüyük Belediyesi tarafından kar yağışının durmasının ardından ilçe merkezinde ve yoğun olarak kullanılan caddelerde yaya ve araç trafiğini zorlaştıran kar birikintileri temizleniyor. Karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan kar temizleme çalışmaları kapsamında belediyeye ait iş makineleri kullanılarak ilçe merkezinden geçen İsmet İnönü Caddesi üzerinde ve çarşı merkezinde biriken karlar kamyonlara doldurularak ilçe dışına taşınıyor. Aynı zamanda kaldırımlar üzerinde biriken karların da temizlendiği çalışmalarla vatandaşların kaldırımlarda daha rahat yürümeleri sağlanıyor. Çalışmalar ana cadde ile birlikte 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde, Demirdöküm Caddesi'nde, Terakki Caddesi'nde ve Kovalıca Caddesi'nin otogara kadar olan bölümünde tamamlanırken ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda tuzlama çalışmaları ile birlikte devam ediyor.

(FSİ-MET-Y)



02.01.2017 17:09:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER