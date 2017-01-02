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Vali Çakacak: "Mersinliler, destansı bir mücadeleyle Mersin'i esaretten kurtarmıştır"



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersinlilerin, destansı bir mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferle 3 Ocak 1922 tarihinde Mersin'i esaretten kurtardıklarını belirterek, Mersinlilerin 3 Ocak Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Vali Çakacak, 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 95'inci Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Türk milletinin tarihi boyunca istiklaline ve istikbaline yönelik yapılan tüm saldırılara birlik ve beraberlik ruhu içerisinde karşı koyarak kardeşliğine, vatanına ve mukaddesatına kast edenlere asla geçit vermediğinin altını çizen Çakacak, "Milletimiz, Kurtuluş Savaşı'nda türlü imkansızlıklara ve yoksunluklara rağmen esarete asla boyun eğmeyeceğini, rengini vatanın her karış toprağı uğruna canını feda etmekten kaçınmayan aziz şehitlerimizin kanından alan al yıldızlı bayrağımızı sonsuza kadar göklerde dalgalandıracağını tüm dünyaya bir kez daha en güçlü şekilde göstermiştir. Vatanın dört bir yanında olduğu gibi Mersinliler de bağımsızlık mücadelesini en güçlü şekilde vererek, şanlı tarihimizin altın sayfalarında yer alan destansı bir mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferle 3 Ocak 1922 tarihinde Mersin'i esaretten kurtarmıştır" dedi.

Çakacak, farklı inanç, kültür ve etnik yapıdan vatandaşlarımızın bir arada yaşadığı, sahip olduğu farklılıkları millet çatısı altında birlik ve beraberlik, kardeşlik ruhu içerisinde buluşturan Mersinlilerin, Büyük Önder'in ifadesi ile Mersin'e sahip çıkmaya ve Mersin'de hayat bulan barış ve dostluk medeniyetini sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceklerini vurguladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Nitekim Mersinliler, 15 Temmuz gecesi silahlı kuvvetlerimizin içine sızdırdıkları hainler eli ile kardeşliğimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi hedef alan düşmanlara karşı gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, siyasi düşüncesi, etnik yapısı, inancı ne olursa olsun birbirine kenetlenerek 3 Ocak ruhunu sonsuza kadar yaşatacağını bir kez daha en güçlü şekilde kanıtlamıştır. Mersinliler olarak bundan sonra da karşılaşacağımız her badireyi birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz, kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece rahatlıkla aşacağımıza olan inancımızla Mersinimizi ülkemizin belirlemiş olduğu hedeflere en fazla katkıyı sunan en müreffeh illerden biri yapmak için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Mersinli hemşehrilerimin 3 Ocak Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimizin gücünü Mersin'den tüm dünyaya gösteren şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum."

(kym-y)



02.01.2017 17:11:03 TSI

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