YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çaycuma MYO ahşap oyuncak atölyesi sosyal sorumluluk projesine imza attı

Çaycuma MYO ahşap oyuncak atölyesi sosyal sorumluluk projesine imza attı



(Fotoğraflı)



Emrah Yıldız

ZONGULDAK (İHA) - Çaycuma Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı ile Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı öğrencileri Sosyal Sorumluluk Projesi dersleri kapsamında bir mutluluğa daha imza attı.

Öğrenciler projeleri için Çaycuma Kampüsü'nde faaliyet gösteren Ahşap Oyuncak Atölyesinde Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Mustafa Zor ve atölye teknikerlerinin yardımları ile minik kardeşleri için hem sağlıklı hem de eğitici niteliklere sahip tamamen doğal malzemelerden üretilmiş çeşitli oyuncaklar imal ettiler. Üretilen oyuncakları ise Çaycuma Kaymakamlığı'na bağlı Çaycuma Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürlüğü'ne teslim ettiler.

Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda bu dönem verilen sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında farklı programlarda öğrenim gören pek çok öğrenci benzer projelerle bölgede yer alan eğitim kurumlarına ve çocuk yuvalarına kendi ürettikleri birçok oyuncağı bağışladı.

(EY-OA-Y)



02.01.2017 17:11:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER