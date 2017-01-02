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Çorum'da motosiklet kazası: 1 yaralı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:11
Çorum'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Çorum'da motosiklet kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

M. Muttalip Yalçın
ÇORUM (İHA) - Çorum'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.
İddialara göre, motosikletiyle İnönü Caddesi'nden Gazi Caddesi'ne seyir halinde olan Ali T., park halindeki bir otomobilin sürücüsünün aniden kapıyı açması sonucu otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
(MMY-BÖ-ÖZ-Y)

02.01.2017 17:14:36 TSI
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