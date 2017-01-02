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Kırklareli ihracat azaldı ithalat arttı



KIRKLARELİ (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırklareli'nde 2016 yılı Kasım ayında ihracat azalırken, ithalat arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, ülkemizde ihracat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde ihracat 2016 yılı Kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 30,3 azalarak 14,6 milyon dolar oldu. İhracatta İstanbul 6,5 milyar dolar ihracat değeri ile en yüksek paya yüzde 50,6 sahip oldu. İhracat değerlerine göre İstanbul'u 901,9 milyon dolar ihracat yüzde 7 ile Bursa, 690 milyon dolar ihracat yüzde 5,4 ile İzmir, 582,5 milyon dolar ihracat yüzde 4,5 ile Gaziantep ve 559,2 milyon dolar ihracat yüzde 4,4 ile Ankara izledi. Kırklareli 14,6 milyon dolar ile en çok ihracat yapan iller arasında 38. sırada yer almıştır. Kırklareli'nde Ocak-Kasım döneminde toplam 176,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti.



Kırklareli'nde 2016 yılı Kasım ayında ithalat 12,9 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ülkemizde ithalat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde ithalat 2016 yılı Kasım ayında 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 12,9 milyon dolar oldu. İthalatta İstanbul 9,8 milyar dolar ithalat değeri ile en yüksek paya yüzde 57,6 sahip oldu. İthalat değerlerine göre İstanbul'u 884,3 milyon dolar ithalat yüzde 5,2 ile Ankara, 779,2 milyon dolar ithalat yüzde 4,6 ile Bursa, 727,8 milyon dolar ithalat yüzde 4,3 ile İzmir ve 701,1 milyon dolar ithalat yüzde 4,1 ile Kocaeli izledi. Kırklareli'nde Ocak-Kasım döneminde toplam 360,2 milyon dolar ithalat gerçekleşti.



En çok ihracat Angola, en çok ithalat ise Rusya ile yapıldı

Kırklareli'nde Kasım ayında yapılan dış ticaret ülke düzeyinde incelendiğinde en çok ihracat yüzde 17,7 pay ile Angola ile gerçekleştirildi. Angola'yı yüzde 11,4 ile Bulgaristan, yüzde 7,7 ile Çin, yüzde 6,6 ile Benin ve yüzde 5,5 ile İspanya takip etti. Kırklareli'nde Kasım ayında en çok ithalat ise yüzde 30,2 pay ile Rusya ile gerçekleştirildi. Rusya'yı yüzde 22,8 ile Almanya, yüzde 8 ile Kazakistan, yüzde 5,4 ile Macaristan ve yüzde 4,5 ile Çin takip etti.

(HLD-MEF-Y)



02.01.2017 17:14:51 TSI

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