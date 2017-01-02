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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat: "Terörün vurduğu masum halktır, insanlıktır"

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:15
Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat: "Terörün vurduğu masum halktır, insanlıktır"
Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat: "Terörün vurduğu masum halktır, insanlıktır"

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sağlık-Sen Malatya Şubesini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada İstanbul'da yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısını kınadı.
Başkan Yardımcılarıyla birlikte Sağlık-Sen ( Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası ) Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve Yönetim Kurulunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda yoğunlaşan terör saldırılarında asıl hedefin masum halk kitleleri olduğunu söyledi.
Terörün dini, dili, rengi ve ırkının olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Polat, " Öncelikle 2017 yılının tüm insanlığımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısı sadece milletimize değil, tüm dünyaya ve insanlara yapılmış bir saldırıdır. Terörün dini, dili, rengi, ırkı asla olmaz. Bugün uluslar arası güçler teröre destek çıkarak bunlara alt yapı sağlayarak belki bu bölgede ileriye dönük hedeflerini gerçekleştirmek için planlar kuruyorlar ama terör dönüp dolaşıp kendini besleyen güçleri de mutlaka vuracaktır. Bizler bu terör belasından çok çektik, bu terör algısının asla temeli ve kuralı yoktur. Terör bir gün camideki insanları vurur bir gün Havra'daki insanları vurur bir gün gece kulübündeki insanları vurur bir gün Başbağlardaki bir köye saldırarak masum insanları vurur ama sonuçta terörün vurduğu bütün masum halktır, insanlıktır" dedi.
-"Birlik ve beraberliğimizle terörün üstesinden geleceğiz"
Polat, " 2017 yılına acı bir saldırı ile başladık. Bu terör saldırılarının bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz bunların üstesinden muhakkak gelecektir, çünkü bu topraklar tarih boyunca sürekli mücadelelere sahne olmuştur. FETÖ'yü besleyen uluslar arası güçlerin temel mantığı, bu topraklarda huzursuzluk oluşturmak ve bu toprakları istedikleri gibi evirip çevirmektir. Bu topraklar asla ihanete ve teröre uzun vadeli menba olmamıştır. Millet olarak birlik ve beraberliğimizle bunların üstesinden yine geleceğiz" şeklinde konuştu.
-"Yeşilyurt belediyesi olarak istişarelere önem veriyoruz"
Yeşilyurt Belediyesi olarak istişareye önem verdiklerini, kurum ve kuruluşlarla görüş alış verişinde olmaya özen gösterdiklerini sözlerine ekleyen Polat, "Malatya'mız ve Yeşilyurt İlçemizin ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve turizm alanlarında gelişmesi ve büyümesi için istişarelere ayrı bir önem veriyoruz. Kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa hareket ederek fikir alış verişlerinde bulunuyoruz. Karşılıklı sıkıntılarımızı, sorunları ve gelecekle ilgili öngörülerimizi bu vesileyle konuşma fırsatı yakalıyoruz. Bu ziyaretler sosyal belediyeciliğin gerekliliğidir. Bizi çok güzel bir ortamda misafir eden Sağlık- Sen Malatya Şube Yönetim Kuruluyla çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Düşüncelerimizi ve fikirlerimizi karşılıklı paylaştık. Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
"Teröre karşı tek yumruk olup, birlikte hareket etmemiz lazım"
Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ise istişarede bulunmak amacıyla kendilerini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a bu nazik ve hassas yaklaşımından dolayı teşekkür etti.
Konuşmasında terör saldırılarını kınayan Şube Başkanı Bingöl, "Ülkemiz son dönemlerde ciddi sıkıntılarla karşı karşıyadır. Terörün tek amacının insanlığı topyekûn yok etmek olduğunu anlıyoruz. Siyasiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Vakıflar ve Dernekler olarak artık 'amasız, şartsız ve koşulsuz' olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Batılı güçler ve emperyalist zihniyetlerin hep birlikte hareket edip taşeron örgütleri de kullanarak ülkemizdeki huzuru kaçırıp Suriye'ye çevirmek için türlü amaçlar içerisinde olduklarını yakından görüyoruz. Bizlerde hep birlikte tek yumruk olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için, kardeşliği için, huzuru için düşüncesi ve fikri ne olursa olsun hep beraber hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.
(MT-BRN-Y)

02.01.2017 17:19:14 TSI
NNNN

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