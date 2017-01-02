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Kar yağışı balık fiyatını arttırdı



(Fotoğraflı)



Tamer Yavuz

EDİRNE (İHA) - Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve karlı hava balık fiyatlarının yükselmesine sebep oldu.

Edirne'de balık pazarında satış yapan esnaf, kar ve çetin kış nedeniyle yeteri kadar balık avlanamayınca fiyatlar yükselerek hamsinin yine 15 lirayı gördüğünü belirtti. Balık işletmecisi Hamza Köksoy, soğuk ve kar yağışlı havalardan dolayı fiyatlar tavanların yaptığını belirterek, "Balık fiyatları yükselişe geçti. Çinekop 20 liradan 25 liraya çıktı, istavrit 15 lira iken 20 lira oldu, hamsi ise 12 lira iken 15 lira oldu. Havaların soğuk olması nedeniyle balık az çıkıyor. Biz de havaların biraz daha düzelmesini bekliyoruz" dedi.

(TY-MEF-Y)



02.01.2017 17:22:43 TSI

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