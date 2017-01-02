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Manavgat'ta 2016 yılında3 bin 554 konut satıldı



(Fotoğraflı)



Arif Kaplan

ANTALYA (İHA)- Manavgat Tapu Müdürlüğü, 2016 yılında Manavgat'ta 3 bin 554 konut satışı yapıldığını açıkladı.

Manavgat Tapu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2016 yılında 5 bin 629 satış, 48 bağış, 59 Taksim, Bin intikal, 2 bin 376 ipotek, 2 bin 538 ipotek terkini, 489 tashih, 480 kamulaştırma, 488 kat irtifakı ve mülkiyeti işlemleri, 11 bin 969 diğer işlemler olmak üzere 25 bin 76 işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Yabancı uyruklulardan Türk vatandaşlarına 216, Türk vatandaşlarından yabancı uyruklulara 130, yabancı uyruklular arasında ise 130 satış yapıldı.

2016 yılında satılan konut sayısı ise 3 bin 554 oldu.

(AK-Y)



02.01.2017 17:23:52 TSI

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