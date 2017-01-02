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İl Dernekler Müdürlüğü'nden beyanname uyarısı



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Dernekler Müdürü Nuri Ahmet Gök, 2016 dernek beyannamelerinin nisan ayına kadar verilmesi gerektiğini kaydederek, verilmeyen beyannameler ile ilgili cezai işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

Gök, dernek beyannameleri konusunda yazılı bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu. Gök, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu'na göre kurulu ve faaliyette bulunan derneklerin, Dernekler Yönetmeliğinin 84. maddesi uyarınca her yıl olduğu gibi bu yılda 2016 yılı içerisindeki faaliyetleri konusunda düzenleyecekleri '2016 Yılı Dernek Beyannamesi'ni nisan ayı sonuna kadar valilik ve kaymakamlıklardaki ilgili bürolara vermeleri gerekmektedir.

Dernekler Yönetmeliğinin 96. maddesinde 'elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler ile kağıt ortamında gönderilen beyanname ve bildirimler' arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır.

Dernekler Yönetmeliği'nin 96. maddesi gereği bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler beyannamelerini Dernekler Daire Başkanlığı'nın web sayfası üzerinden (DERBİS) kullanıcı adı ve şifresini kullanarak doldurmak zorunludur.

Dernek beyannameleri 30 Nisan 2017 tarihine kadar alınacak olup, bu tarihe kadar beyanname vermeyen derneklerin yönetim kurulu başkanları hakkında, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun 32. maddesi (l) fıkrası gereği 914 TL idari para cezası uygulanacaktır."

(GC-



02.01.2017 17:26:55 TSI

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