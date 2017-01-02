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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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"Amorti" kuyruğu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:24
"Amorti" kuyruğu
"Amorti" kuyruğu

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne'de Milli Piyango biletine ikramiye isabet edenler, soluğu bayilerde aldı.
2017'ye zengin girmek hayaliyle yılın son günü bayilerde kuyruk oluşturan Edirneliler, şimdi ise, isabet eden ikramiyelerini tahsilat etmek için kuyruğa girdiler. 31 Aralık Cumartesi gecesi yapılan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon, çeyrek bilete çıktı. 60 milyon 4'e bölünürken 3 şanslının İstanbul'dan, bir şanslının ise biletini Antalya'dan aldığı belirlendi.
İkramiye isabet edenlerin paralarını tahsilat yapan bir bayii önündeki kuyrukta bekleyen Ali Kılıç, kendisine amorti isabet ettiğini belirterek, "Bana bu yıl yılbaşı çekilişinden sadece amorti çıktı. Çeyrek biletime isabet etti. Ben de bu bayiye gelerek paramı almaya geldim" dedi.
Bayinin sahibi ise, genelde amorti isabet edenlerin tahsilat için geldiklerini belirtti.
(EY-MEF-Y)

02.01.2017 17:28:07 TSI
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