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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Yeniçiftlik kapalı pazar yerinde çalışmalar hız kazandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:24
Yeniçiftlik kapalı pazar yerinde çalışmalar hız kazandı
Yeniçiftlik kapalı pazar yerinde çalışmalar hız kazandı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediyesi Yeniçiftlik mahallesinde Başkan İbrahim Uyan'ın projelerinden ve faaliyete geçecek olan kapalı pazar yerinde çalışmalar hız kazandı.
Yeniçiflik mahallesinde , açık ve kapalı pazar yerinde toplamda 1000 adet pazarcı esnafa yer verileceği, her iki alanda da yer ölçümünün yapıldığı, alan çizgilerinin belirlendiği bildirildi. Açık alanda yer alacak pazar tahtalarının çadırları için direk siparişleri verilirken, Çadır direklerinin sabitlenmesi ve yer çizgilerinin belirlenmesi ile birlikte pazarcı esnafın yer belirleme işlemleri yapılacak. Ayrıca kapalı pazar yerinde engelli vatandaşlar ile alış veriş yapan vatandaşların işlerini kolaylaştıracak olan rampanın ve merdivenin ferforje montajı da tamamlandı.
Yeniçiftlik Kapalı Pazar yerinde çalışmaların hızla bitirilmesi talimatını veren Marmarereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, "Tüm çalışmalarımızı vatandaşlarımızın rahatı ve konforu için yapıyoruz. Projelerimizi hızla tamamlayarak hayata geçireceğiz. Yeni pazar yeri tüm halkımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
(HLD-MEF-Y)

02.01.2017 17:26:10 TSI
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