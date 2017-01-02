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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Nilüfer Belediyesi 19 bin fidan dağıtacak

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:27
Nilüfer Belediyesi 19 bin fidan dağıtacak
Nilüfer Belediyesi 19 bin fidan dağıtacak

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra "Sen de bir fidan dik, geleceğini koru" sloganıyla vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtmaya başladı. Kampanya çerçevesinde toplam 19 bin fidan toprakla buluşacak.
Nilüfer'de yeşil alanların artması amacıyla çalışmalar yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu sene de vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtmaya başladı. Vatandaşlar, "Sen de bir fidan dik, geleceğini koru" sloganıyla yürütülen ağaçlandırma kampanyası çerçevesinde çınar, ıhlamur, oya ağacı, erguvan, süs kirazı, limoni servi ve leylandi türü fidanlardan dilediğini alabilecek. Belediyenin Alaaddinbey hizmet binasında bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde dağıtılan fidanlar tutanak karşılığında veriliyor.
Kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Nilüfer Belediyesi olarak ağaçlandırma çalışmalarımızın yanı sıra halkımıza da her yıl fidan dağıtıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 13 bin fidan dağıttık. Bu yıl da toplam 19 bin fidan dağıtmayı hedefliyoruz. Daha yeşil bir Nilüfer için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.
(MŞ)

02.01.2017 17:30:54 TSI
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