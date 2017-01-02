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Milli Piyango satıcılarında ikramiye yoğunluğu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te Milli Piyango yılbaşı çekilişinin ardından ikramiye kazanan tahlililerin paralarını alamaya başlaması satış yerlerinde yoğunluk yaşanmasına sebep oldu. Şimdiye kadar Bilecik'e en yüksek 100 bin lira çıktığını belirten Milli Piyango satıcısı Bekir Akgün, "Daha yeni başladık. Oldukça yoğunuz. Bileti birkaç haftada sattık ama ikramiyeleri halk hemen almak istiyor. Bu yüzden de bu kadar yoğunuz. Bilecik'e 100 bin çıktı şimdilik. Daha yüksek bir meblağnın daha olduğunu düşünüyoruz" dedi.

(CKT-CY-Y)



02.01.2017 17:38:07 TSI

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