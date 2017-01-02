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Sungurlu'da çipli kimlikler verilmeye başlandı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:36
Sungurlu'da çipli kimlikler verilmeye başlandı
Sungurlu'da çipli kimlikler verilmeye başlandı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yeni kimlik kartları verilmeye başlandı.
Türkiye'de ilk kez Kırıkkale'de uygulanan cipli kimlik verilmeye başlandı. Yeni kimlik kartlarıyla ilgili müracaatları almaya başlayan Sungurlu Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yeni kimlik uygulamasına geçti.
Yeni doğan bebeklerin kimliklerinin 1 ay içerisinde çıkartılması halinde ücret alınmazken, değiştirme ücreti olarak 16 TL alınacak. Kimlik kartlarını yenilemek isteyen vatandaşlar eski kimlik kartları ve 1 adet biometrik fotoğraf ile Sungurlu Nüfus Müdürlüğü'ne başvurabilecekler.
Vatandaşlar, ikamet ettikleri il ve ilçe nüfus müdürlüklerine biometrik fotoğraf ve eski nüfus cüzdanları ile başvurabilirler. 15 yaş altındaki çocukların kimlikleri için anne veya baba, 15 yaş üstü çocukların ise hem kendilerinin hem de velisinin gelmesi gerekiyor. 18 yaş üstü kişiler kendileri başvurabilecek. Eğer yenileme yapılacaksa sadece fotoğraf ve eski kimlik yeterli ancak, kayıp ise muhtarlık veya kurumdan cüzdan talep belgesini de getirmesi gerekecek. Başvuruda bulunanların müracaatları alınıyor ve genel müdürlüğe gönderiliyor. Genel müdürlük yeni kimlik cüzdanlarını kişinin adresine gönderiyor.
(SŞ-BÖ)

02.01.2017 17:39:13 TSI
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