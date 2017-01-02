03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli'den mazlumlara yardım eli uzanmaya devam ediyor

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:37
Nazilli'den mazlumlara yardım eli uzanmaya devam ediyor
Nazilli'den mazlumlara yardım eli uzanmaya devam ediyor

(Fotoğraflı)

Veysel Karahan
AYDIN (İHA) - İnsani Yardım Vakfı (İHH) aracılığı ile Nazilli Belediyesi İdlip'e en önemli yaşamsal ihtiyaç olan bir tır dolusu su gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 'Halepe Yol Açın' sloganıyla başlattığı yardım seferberliği kapsamında Halepten tahliye edilen 70 bin insanın yerleştirildiği İdlip'teki çadır kentlere ulaştırılmak üzere 2 yardım tırı 31 Aralık Cumartesi günü Nazilli Belediyesi önünden uğurlandı. Dualar eşliğinde gönderilen Tırların biri tamamıyla Nazilli Belediyesinin bağışladığı su ile dolu olup diğer 2. Tırda, Aydın İHH Kadın Kolları ve Ensar Vakfı Nazili Hanımlar Komisyonunun ortak çalışmasıyla topladıkları battaniye süt bebek maması bebek bezi sünger yatak ve kuru gıdadan oluştu.
Nazilli Belediyesinin desteği ve Nazilli Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonunun çabaları ile toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu TIR'ları, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Nazilli Ensar Vakfı Üyeleri, Nazilli Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Üyeleri ve vatandaşlar Nazilli Belediye Meydanı'nda düzenlenen tören ile uğurladı.

*İnancımız gereği savaşın bile bir hukuku bir ahlakı vardır

6 yıldır Suriye'de kirli bir iç savaşın devam etmekte olduğunu, hiçbir savaş ahlakına sığmayacak şekilde kadınların, çocukların ve yaşlıların katledildiğini belirten Aydın İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Cemaleddin Esgin "Oysaki biz inancımız gereği savaşın bile bir hukuku bir ahlakı olduğunu inanırız. Bu savaş sebebiyle yüz binlerce insan öldü, milyonlarca insan yerinden yurdundan olarak biz ev sahipliği yapmaktayız. Bu süreçte gördük ki milletimizin gönlüde Anadolu coğrafyası kadar geniş, halkımız elinde ne varsa zor duruma düşmüş mazlum insanlarla paylaştı. Biz de İHH olarak savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriye'deki mazlumların yanındaydık. Reyhanlı ve Kiliste kurmuş olduğumuz lojistik destek merkezimizle, buradaki ve Suriye içindeki fırınlarımızla zor durumda olan insanlara yardım ulaştırmaya çalıştık. Sadece yardım yaparak değil arabuluculuk yaparak hapishanelerde eziyet gören insanların kurtulmasını sağladık. Bu yardım faaliyetleri kapsamında 20 binden fazla yardım tırını bölgeye ulaştırdık. Son olarak Halep'teki katliama sesiz kalan dünyanın dikkatini bu bölgeye çekebilmek için 'Halep'e Yol Açın' kampanyası ile 81 ilden 3000 araç 20 bin insan ve 1000 yardım tırından oluşan bir konvoy düzenledik. Bu bağlamda daha önce Nazilli'den 2 ve toplamda Aydın'dan 7 tır yardım malzemesini göndermiştik. Bugün de Nazillimizden Nazilli Belediyemiz ve Ensar Vakfı hanımlar komisyonumuzda birlikte hazırlamış olduğumuz 3. ve 4. tırlarımızı Aydından da 8 ve 9 .tırlarımızı uğurlayacağız inşallah .Bu vesile ile mazlumların feryadına sessiz kalmayan ve tırların hazırlanmasında her türlü desteği veren ve her zaman çalışmalarımızda yanımızda olan Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Haluk Alıcık'a çabalarıyla bize katkıda bulunan Nazilli Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonuna ve yardımlarıyla heybemizi dolduran kıymetli Nazilli halkına teşekkür ederiz. Allah yolumu açık etsin" dedi.

"Gönderemiyorsak dahi dualarımız eksik etmeyelim"

Gönderilen yardımlar ile bir nebzede olsa Halep'teki insanların yarasını saracağını vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, "Millet olarak geçmişte olduğu gibi bugünde tüm mazlum ve yardıma muhtaç olanların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken bir zamandan geçiyoruz. Halep ile ilgili çok üzücü tablolar ortaya çıktı. Halep çok zor şartlar altında şuan. Bizlerde elimizden geldiği kadar onlara destek olmalıyız. En azından tüm mazlumlar için yardım gönderemiyorsak dahi dualarımız eksik etmeyelim. TIR'larımızın yolu açık olsun" şeklinde konuştu.
(VK-MB-Y)

02.01.2017 17:40:47 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da refakatçi kadına taciz iddiası
YEREL

AYDIN'DA REFAKATÇİ KADINA TACİZ İDDİASI
Başkan Çerçioğlu yeni yılın ilk gününde Çakırbeyli Pazarını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE ÇAKIRBEYLİ PAZARINI ZİYARET ETTİ
Nazilli'de 9 bin metrekare yol yenilendi
YEREL

NAZİLLİ'DE 9 BİN METREKARE YOL YENİLENDİ
&quot;Dur&quot; ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı
YEREL

"DUR" İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL POLİS ARACINA ÇARPTI
Bölgenin en eski ve en büyük deve güreşi Germencik'te yapılacak
YEREL

BÖLGENİN EN ESKİ VE EN BÜYÜK DEVE GÜREŞİ GERMENCİK'TE YAPILACAK
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bir ayda 5 bin izleyiciye ulaştı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU BİR AYDA 5 BİN İZLEYİCİYE ULAŞTI
Bademcik ve geniz eti rahatsızlıkları hangi durumlarda tehlikeli
YEREL

BADEMCİK VE GENİZ ETİ RAHATSIZLIKLARI HANGİ DURUMLARDA TEHLİKELİ
Aydınspor 1923'te Gürpınar dönemi
YEREL

AYDINSPOR 1923'TE GÜRPINAR DÖNEMİ
AYSO'dan Aydın ihracatına eğitim desteği
YEREL

AYSO'DAN AYDIN İHRACATINA EĞİTİM DESTEĞİ
Cezaevi Firarisi Uygulama Noktasında Yakalandı
YEREL

CEZAEVİ FİRARİSİ UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI
Söke'de 2016 yılında 922 nikah kıyıldı
YEREL

SÖKE'DE 2016 YILINDA 922 NİKAH KIYILDI
Aydınlı öğrenciler mesleki eğitimde engellileri aşarak Avrupa'ya gidecek
YEREL

AYDINLI ÖĞRENCİLER MESLEKİ EĞİTİMDE ENGELLİLERİ AŞARAK AVRUPA'YA GİDECEK
Söke'de yeni kimler için başvurular alınmaya başlandı
YEREL

SÖKE'DE YENİ KİMLER İÇİN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANDI
Başkan Özakcan yeni yıla Öztürk çiftinin evinde girdi
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN YENİ YILA ÖZTÜRK ÇİFTİNİN EVİNDE GİRDİ
Yılın ilk Güreşi İncirliova Arenası'nda Yapıldı
YEREL

YILIN İLK GÜREŞİ İNCİRLİOVA ARENASI'NDA YAPILDI
Koçarlı DEKE toplantılarına dağ köylerinde devam ediyor
YEREL

KOÇARLI DEKE TOPLANTILARINA DAĞ KÖYLERİNDE DEVAM EDİYOR
Gençler, yaşlı gündüz bakımevinde konser verdi
YEREL

GENÇLER, YAŞLI GÜNDÜZ BAKIMEVİNDE KONSER VERDİ
Egeli ihracatçılar 2016 yılında yoğun günler yaşadı
YEREL

EGELİ İHRACATÇILAR 2016 YILINDA YOĞUN GÜNLER YAŞADI
Öz; &quot;79 milyonun Cumhurbaşkanlığı sistemini destekleyeceğine inanıyorum&quot;
YEREL

ÖZ; "79 MİLYONUN CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ DESTEKLEYECEĞİNE İNANIYORUM"
ADÜ öğretim üyesini gururlandıran ödül
YEREL

ADÜ ÖĞRETİM ÜYESİNİ GURURLANDIRAN ÖDÜL
AK Parti'li Erdem'den büyükşehir belediyesine eleştiri
YEREL

AK PARTİ'Lİ ERDEM'DEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ELEŞTİRİ
Oyuncak tabancalı Noel Baba protestosuna 10 gözaltı
YEREL

OYUNCAK TABANCALI NOEL BABA PROTESTOSUNA 10 GÖZALTI
Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

AYDIN'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI