03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kilis'ten on bir ayda 95 milyon dolarlık ihracat yapıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:39
Kilis'ten on bir ayda 95 milyon dolarlık ihracat yapıldı
Kilis'ten on bir ayda 95 milyon dolarlık ihracat yapıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, 2016 yılı Kasım ayı için 8 milyon 939 bin dolar olarak gerçekleşirken ithalat rakamı 2 milyon 150 bin dolar olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, İl düzeyinde geçici dış ticaret verilerine göre Kilis ihracat rakamı 2016 yılı Kasım ayı için 8 milyon 939 bin dolar olarak gerçekleşirken ithalat rakamı 2 milyon 150 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu değerlerle Kilis, Kasım ayında ihracatta tüm iller içinde 50, ithalatta ise 61. sırada yer aldı.
2016 yılı on bir aylık dönemde Kilis'in toplam ihracat rakamı 95 milyon 152 bin dolar olarak gerçekleşirken on bir aylık ithalat 29 milyon 225 bin dolar oldu. Kilis, 2016 yılı on bir ayda en çok ihracatı Ağustos ayında gerçekleştirdi.
(MAD-BRN-Y)

02.01.2017 17:43:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Suriye'ye insani yardım
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Kilis'te askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı
YEREL

KİLİS'TE ASKERİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ASKER YARALI