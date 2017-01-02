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Fatsa Belediye binası inşaatı devam ediyor

- Yeni belediye hizmet binası inşaatında bodrum tabliye betonu döküldü



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni belediye hizmet binası inşaatında bodrum tabliye betonunun döküldüğünü söyledi.

Başkan Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, "İnşaatın bodrum tabliye betonu 3 parçadan dökülecek. Şu anda ekiplerimiz birinci kısmındaki betonu döküyorlar. İlerleyen günlerde tabliye betonun tamamlanıp zemin kat, kolon demirleri bağlanacaktır. Aynı zamanda tabliye beton dökümü yapılırken yan perde dolgularının da yapımı devam ediyor. Kaba inşaatımız tüm hızıyla devam etmektedir" dedi.

Belediye hizmet binası inşaatını inşallah kazasız belasız tamamına erdirmeyi temenni ettiklerini ifade eden Başkan Anlayan, "Yeni belediye binamız gerçekten kullanımı ile ihtiyaca cevap verebilecek, çok uzun yıllar Fatsa'mıza hizmet edebilecek bir bina olacak. İnşallah mimarisi ile kullanımı ile de estetik bir bina olacak. Akıllı bir bina olacak, özellikle de Selçuklu mimarisini tercih ederek bir proje ortaya koyduk. Fatsa'mızın şehir kimliğine yeni bir güzellik katmış olacak. Şu anda hizmet verdiğimiz mevcut belediye binamız eski ve toplam kullanım alanı 2 bin 500 metrekare. Yeni belediye binamız tabii içerisinde çok farklı fonksiyonlar var. Bodrum kat alanında 120 araçlık bir kapalı otoparkımız olacak, ondan sonra zemin katta galeri katta 12 adet özel ticari alanımız, mağazamız yer alacak. Bunları satışa sunacağız. Ayrıca yine mağazaların üst katında bağımsız 12 adet özel ofisimiz olacak ve bu ofisleri de satışa sunacağız. Toplamda 12 tane galeri katlı mağaza, 12 tane ofisi satışa sunarak bu inşaatın maliyetini buradan karşılamayı planlıyoruz. Onun haricinde de geriye kalan alanda 4 katlı binamız olacak. Toplamda 4 katlı binanın her katında özellikle de son iki katında belediye binası olmak üzere toplam 5 bin metrekare belediyemizin kullanım alanı olacak. Yani şu andaki mevcut belediye binamızın 2 katı büyüklüğünde daha modern, daha kullanışlı, daha planlı bir belediye binası olmuş olacak" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



02.01.2017 17:45:44 TSI

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