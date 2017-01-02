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Keçili Köyünden Halep'e destek



(Fotoğraflı)



KIRIKKALE (İHA) - Keçili Köyü Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği, Halepliler için toplanan iki kamyon dolusu battaniye, bebek bezi ve maması, kışlık kıyafet gibi yardımları bölgeye gönderdi.

Halep'te insanlık suçu işlendiğini kaydeden Keçili Köyü Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Resul Doluca, "Vicdanlı hiçbir insanın bu zulme sessiz kalamaz. Halep'te çocuklar, yaşlılar, kadınlar, kısaca masumlar ölüyor. Dünya buna sessiz kalıyor. Türk halkı her zamanki gibi yine ezilenlerin, zulüm görenin yanında olduğunu gösteriyor." dedi.

Halepli masumlara ellerinden geldiğince bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Dernek başkanı Doluca, "Derneğimizin bağlı bulunduğu köyümüz, Halep'te yaşanan zulme sessiz kalmayarak yardım kampanyası düzenledi. Bölgedeki mazlumlar için bir şeyler topladık. İki kamyon dolusu bu yardımları gönderdik. Bu çalışmalarda dernek üyelerimize ve yardımsever köylü hemşerilerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından yardım kamyonları bölgeye uğurlandı.

(BÖ)



02.01.2017 17:48:28 TSI

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