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SGK ilk taksit ödemeleri ertelendi



KAYSERİ (İHA) - SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, SGK alacaklarına ilişkin peşin ve taksit ödemelerinin son günü olan 2 Ocak tarihinin, bazı sıkıntılardan dolayı 9 Ocak'a ertelendiğini söyledi.

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin bugün son günüydü.

02/01/2017 pazartesi günü (bugün), Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.

Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır."

(SK)



02.01.2017 17:49:09 TSI

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