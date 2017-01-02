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Cumhuriyet Üniversitesi'nde engellilere özel servis aracı



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ) çalışan engelli personel, rektörlük tarafından kendilerine tahsis edilen servis aracıyla sabah evlerinden alınıp akşam tekrar evlerine bırakılacak.

Rektörlük bünyesinde açılan Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi'nin (CENGEL) girişimleriyle üniversitenin engelli personeli için servis aracı tahsis edildi. Engelli personellerin herhangi bir sıkıntı yaşamasını önlemek amacıyla başlatılan uygulama kapsamında personellerin sabah evlerinden alınarak çalıştıkları birimlere akşam ise işten eve bırakıldığı ifade edildi. Rektörlüğün engellilere yönelik bu hizmeti personel tarafından memnuniyetle karşılandı.

Engelli personel, daha önce üniversiteye gidip gelirken servislerde çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını ancak uygulamaya konulan bu örnek hizmet ile artık hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, görevli personel aracılığıyla çok daha rahat ve güvenli bir şekilde evlerinden alınarak iş yerlerine ulaştırıldıklarını söylediler.

(UY-SK)



02.01.2017 17:49:36 TSI

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