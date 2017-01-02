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Sivas Valiliği'nden doğalgaz zehirlenmesi açıklaması



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas Valiliği, kız öğrenci yurdunda 68 öğrencinin doğalgazdan zehirlendiği olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada," İlimizde özel bir öğrenci pansiyonunda doğalgaz sızıntısı nedeniyle 21 öğrenci zehirlenmiş ve ayrıca diğer öğrencilerde zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiştir. Öğrencilerin bir kısmı ayakta, bir kısmı da müşahade altında tutulmuş, yapılan kontrollerin ardından öğrencilerin tamamı taburcu edilmiştir" denildi.

(UY-ÖK-Y)



02.01.2017 17:51:20 TSI

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