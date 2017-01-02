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Kocasinan Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

- Mecliste 25 gündem maddesi görüşüldü



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KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 25 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Çolakbayrakdar, meclis toplantısı öncesi AK Parti ve MHP Grup toplantılarına katılarak, 2017 yılının ilk meclisinin örnek bir dayanışma içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantı öncesi MHP Grup toplantısını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, 2017 yılının ilk meclis toplantısı ve ilk grup toplantısını yaptıklarını belirterek, "AK Parti ve MHP grubunun ilk toplantısında sizlerle birlikteyiz. İnşallah 2017 yılı, yapacağımız çalışmalarla bir önceki yıldan daha verimli, daha bereketli ve daha güzel geçer. Şimdiden yapacağımız çalışmalarda Allah kolaylıklar versin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. 2017 yılı şehrimiz ve ülkemiz için iyi bir yıl olsun" diye konuştu.

MHP Grubu adına konuşma yapan Meclis Üyesi Hayri Solak ise, ziyaretten duyduğu memnuniyetten dolayı teşekkür ederek, "2017 yılının Türk Milletine, Kayseri'ye ve herkese hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. Grup toplantısının ardından AK Parti ve MHP Meclis Üyeleri, Ocak ayı meclis toplantısı için Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'na geçti.

Meclis toplantısının açılışında konuşan Başkan Çolakbayrakdar, 2016 yılında Türkiye ve Dünya da tarihe geçecek olaylar yaşandığını hatırlatarak, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Tarih bir kez daha bir milletin birliğine, vatanın bütünlüğüne ve mukaddes değerlerine kast edenlere karşı yazılmış olan bir kahramanlık destanına şahit oldu. Çanakkale'den Sakarya'ya destanlar yazan bir milletin evlatları olarak 7'den 70'e herkes 15 Temmuz'da destanlar yazdı. Aziz milletimiz, vatanın bütünlüğü, milletin birliği noktasında hiçbir şekilde bu millete kast edilemeyeceğini bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

2016 yılında Dünya ekonomisi büyük sıkıntılar çekerken Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "İstanbul'da boğazın üzerinde 3. Köprü olan Yavuz Sultan Selim köprüsü, boğazın altından da Avrasya tüneliyle bir birine bağladı. Hem teknolojik hem de ekonomik anlamda büyük bir atılım gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da 300'e yakın birbirinden önemli projeye imza attıklarını vurgulayarak, "2016 yapılan hizmetlerin Kocasinan'a ve Kayseri'ye hayırlı uğurlu olsun. 2017 yılında ise çok daha fazla yatırım ve projeler yapacağız. 2017 yılı Kayseri'mize, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirsin" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşma yapan MHP Meclis Üyesi Kazım Yücel ise, 2016 yılında hem Kayseri'de hem de Türkiye'de yaşanan terör olaylarını esefle kınadıklarını vurgulayarak, "Malumunuz Türkiye'de son 1 içerisinde Beşiktaş'ta ardından Kayseri'de ve yeni yılın ilk gününde bir eğlence mekanında yapılan terör saldırısını esefle kınıyoruz. Bunun arkasında kimler var bilmiyoruz ama arkada bıraktığı insanların gözyaşlarına da hiçbirimizin tahammülü yok. Üzülüyoruz, yıkılıyoruz ama yıkılsak da bir yıkılıyoruz, bin çıkıyoruz. Bunlarla birlikte artık hükümetin bu işin arkasında her kim varsa bunu net bir şekilde vatandaşa da ifade etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz MHP olarak bu olaylarla birlikte hükümetin yanında son derece dik ve sert bir şekilde kararlı duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından meclis toplantısında, 25 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk önce Kocasinan Belediyesi meclisinin toplantı günleri belirlendi. Ardından Denetim Komisyonu Üyeliği seçimi yapıldı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Denetim Komisyon Üyeliğine Selahattin Yılmaz, Ebru Uslucan ve Nuriye Çetin oyçokluğuyla seçildi. 'Eşit, Engelsiz, Erişilebilir Kocasinan' ve 'Engelsiz Taksi' projelerine destek olunması konusu da görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda daha sonra Beyazşehir, Mithatpaşa, Talatpaşa, Sümer, Örnekevler ve Cırgalan Mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.

Başkan Çolakbayrakdar, 2017 yılının ilk meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

(AG-Y)



02.01.2017 17:57:53 TSI

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