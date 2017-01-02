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Başkandan STK'lara çağrı

- AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk:

- "Bu şehri ortak akıl ile STK'larla birlikte yöneteceğiz. Herkes taşın altına elini koysun, düşünlerini özgürce ifade etsin"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, sivil toplum kuruluşlarına seslenerek, "Bu şehri ortak akıl ile STK'larla birlikte yöneteceğiz. Herkes taşın altına elini koysun, düşünlerini özgürce ifade etsin" dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ve İl Başkan Yardımcısı Halil Öz, bir süre önce yönetimleri değişen Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ziyaretlerde bulundu.

AK Parti heyeti, ilk olarak Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Doç.Dr.Özgür Enginyurt'u ardından Arıcılar Birliği Başkanlığı'na seçilen Akın Çiftçi ve Ordu Baro Başkanlığı'na seçilen Av.Murat Poyraz'ı makamlarında ziyaret etti. AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Kent Konseyi Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt ziyaretinde yaptığı açıklamada STK'ların bir ilin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olduğunu ifade etti. Çelenk, "Son yıllarda ilimizde farklı kültürlere, farklı görüşlere, farklı mensubiyetlere ait vakıf, dernek ve sendikaların kurulduğunu görmek bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Kent Konseyi Başkanlığı'na yeni seçilen Özgür kardeşimin görevinde başarılı olacağına inanıyorum. Bu şehre önemli katkılar sunacak, bu şehri hep beraber el birliği ile kültür şehri yapacağız. Bu şehri ortak akıl ile STK'larla birlikte yöneteceğiz. Herkes taşın altına elini koysun, düşünlerini özgürce ifade etsin" diye konuştu.

Başkan Çelenk, İstanbul'da yılbaşı gecesi yaşanan terör eylemi ile ilgili olarak üzüntüsünü dile getirerek şu açıklamayı yaptı:"Hunharca zalimce katledilen vatandaşlarımızı saygı ile anıyor ailelerine başsağlığı diliyor, sabırlar niyaz ediyorum. O gece haberleri dinleyince şok olduk, sarsıldık, fevkalade üzücü bir olay yaşadık. Üst akıl ve maşaları, şer güçler, bu hainler, bu zalimler, ülkemizi bölemeyecekler, başaramayacaklar. Tüm denemeleri boşa çıktı, bunu biliyorlar. Onun için farklı yerlere saldırarak içimizde laik-antilaik, Alevi-Sünni çatışması çıkarmaya çalışıyorlar. Biz böyle bir ve beraber oldukça, milli duruşumuzdan taviz vermedikçe bu oyunları da tutmayacaktır. Terör kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, kayıtsız şartsız her zaman karşısında olduğumuzu, terörü şiddet ve nefretle kınadığımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum."

(MAK-SLH-Y)



02.01.2017 18:03:07 TSI

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