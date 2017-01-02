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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Mükelleflerin borç ödeme süreleri uzatıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 18:00
Mükelleflerin borç ödeme süreleri uzatıldı
Mükelleflerin borç ödeme süreleri uzatıldı

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, bugün sona eren mükelleflerin borç ödeme sürelerinin 09 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.
SGK alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin 02 Ocak 2017 pazartesi günü yani bugün, mesai bitimiyle son bulduğunu fakat bu sürenin uzatıldığını belirten SGK İl Müdürü Ünal Kaya, "Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur. Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02 Ocak 2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09 Ocak 2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" dedi.
(GKH-SLH-Y)

02.01.2017 18:04:21 TSI
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